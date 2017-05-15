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Başakşehir’den centilmence paylaşım

Sosyal medyayı aktif kullanan Başakşehir Kulübü, Bursaspor - Beşiktaş maçından sonra şampiyonluk yolunda yarıştığı rakibini övdü.
23:5815 Mayıs 2017
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Başakşehir’den centilmence paylaşım

Başakşehir Kulübü, Bursaspor’u 2-0 mağlup ederek zirveye çıkman Beşiktaş için paylaşım yaptı.

Beşiktaş, ligin 31. haftasında Bursaspor’u 2-0 mağlup ederek zirveye çıktı. Şampiyonluk yarışındaki rakibi Başakşehir Kulübü’nden ise sosyal medya hesabından gönderim yapıldı.

Başakşehir’in resmi twitter hesabından, “Beşiktaş sayesinde en iyi sezonumuzu yaşıyoruz. Bu sezon nasıl biterse bitsin bu takıma büyük saygımız var” paylaşımı yapıldı.

Son güncelleme: 23:59 | 15.05.2017
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