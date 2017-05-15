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BEŞİKTAŞ
20 Mayıs 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
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Bursa’da Beşiktaş taraftar otobüsüne saldırı!

Bursaspor ile Beşiktaş maçının ardından otobüsle geri dönen Beşiktaş taraftarlarına taşlı saldırı düzenlendi. Olay büyümeden Çevik Kuvvet müdahale etti.
23:5415 Mayıs 2017
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Bursa’da Beşiktaş taraftarının otobüsüne taşlı... paylaşan: AMKSpor

Bursa'da Beşiktaş taraftarının otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi.

Beşiktaş, Bursaspor maçının ardından taraftarlar arsında kısa süreli arbede yaşandı. Bursa'da otobana girişte bir grup Bursasporlu taraftar Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu otobüse taşlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar otobüsleri durdurarak Bursasporlu taraftarlara karşılık vermeye başladı.

Çevik kuvvet ekipleri olayların daha fazla büyümesine izin vermeden müdahale etti. Çevik kuvvet, Beşiktaş taraftarlarını otobüse bindirerek Bursa'nın çıkışına kadar kontrollü bir şekilde götürdü.

Etiketler
beşiktaş bursaspor saldırı taraftar
Son güncelleme: 00:48 | 16.05.2017
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