Bursa’da Beşiktaş taraftar otobüsüne saldırı!

Bursaspor ile Beşiktaş maçının ardından otobüsle geri dönen Beşiktaş taraftarlarına taşlı saldırı düzenlendi. Olay büyümeden Çevik Kuvvet müdahale etti.

Bursa'da Beşiktaş taraftarının otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi.

Beşiktaş, Bursaspor maçının ardından taraftarlar arsında kısa süreli arbede yaşandı. Bursa'da otobana girişte bir grup Bursasporlu taraftar Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu otobüse taşlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar otobüsleri durdurarak Bursasporlu taraftarlara karşılık vermeye başladı.

Çevik kuvvet ekipleri olayların daha fazla büyümesine izin vermeden müdahale etti. Çevik kuvvet, Beşiktaş taraftarlarını otobüse bindirerek Bursa'nın çıkışına kadar kontrollü bir şekilde götürdü.