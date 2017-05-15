Bursaspor Beşiktaş maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefinden kopmak istemeyen Beşiktaş, Bursaspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Maçta canlı skor, canlı anlatım, istatistikler ve son dakika gelişmeleri burada.

Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta maçında Beşiktaş, Bursaspor deplasmanında boy gösteriyor. Başlama saati 20:00 olan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Onun yardımcıları Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz.

Başakşehir’in Gençlerbirliği maçını kazanmasıyla daha büyük bir öneme arz eden mücadelede siyah-beyazlılar mutlak 3 puan hedefliyor. Beşiktaş’ta cezalı Talisca bu maçta forma giyemeyecek. Bursaspor’da ise Pablo Marti Batalla yaşadığı sakatlık sebebi ile son dakikada kadrodan çıkarıldı.

Quaresma`nın hareketine büyük tepki! Çok sert... Ricardo Quaresma'nın 19. dakikada Jorquera'ya yaptığı sert harekete hakem Bülent Yıldırım kart çıkarmazken, Beşiktaşlı taraftarlar Portekizli oyuncuya tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Hakem Bülent Yıldırım maçı durdurdu! İşte yaşanlar... Quaresma'nın köşe vuruşu yapmasına kale arkası tribünden atılanlar engel olunca hakem yardımcılarını saha ortasına topladı. Yaklaşık 4 dakika duran oyun yeniden başladı. İlgili Haberi Oku

MAÇ KADROSU

MAÇTAN NOTLAR

İstanbul´dan Bursaspor karşılaşmasını izlemek için 50 otobüslük kafile ile Bursa´ya gelen Beşiktaşlı taraftarlar, iki takım taraftarlarının karşı karşıya gelmemeleri için erken saatlerde stat kapılarının açılmasıyla tribündeki yerlerini aldılar. Saat 17.30´da ise Bursa Büyükşehir Belediye Stadı´nın kapıları Bursasporlu taraftarların girişine açıldı.

Bursa`da tribünler karıştı! Olaylar... Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta kapanış maçında Bursaspor, Beşiktaş'ı ağırladı. İlgili Haberi Oku

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

8 YILLIK TARAFTAR HASRETİ SONA ERDİ

Bursaspor ile Beşiktaş arasında 2003-2004 sezonda yeşil-beyazlı takımın ligden düşmesi ile yaşanan olaylar nedeniyle tam 8 yıldır iki takım taraftarı birbirlerinin maçını izlemeye gidemiyordu. Bu yıl alınan karar sonrasında Bursaspor taraftarları İstanbul´a giderken, Beşiktaş taraftarları da Bursa´ya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı tribünlerine alınan Beşiktaşlı taraftarlar için geniş bir emniyet bandı oluşturulması dikkat çekti.

ISI HARİTASI

5 BİN EMNİYET GÖREVLİSİ

Birinci derecede maç olarak görülen Bursaspor-Beşiktaş karşılaşması için olağanüstü güvenlik alınması dikkat çekti. Stadyuma giren tüm araçlar, içeri giren basın mensupları dahil herkesin üzeri arandı. Bu arada karşılaşmada 800´ü özel güvenlik görevlisinin yanı sıra 4 bin Bursa´dan, bin 100´ü ise çevre illerden olmak üzere toplam 5 bin 100 polis ve jandarma görev aldı. Böylece stadyumda kuş uçurtulmadı.

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

BEŞİKTAŞ 18.15´TE STADA GELDİ

Bursaspor karşılaşması için Uludağ Üniversitesi girişindeki Holiday İnn Otel´de kampa giren Beşiktaş kafilesi, geniş güvenlik önlemleri alınarak saat 18.15´de Bursa Büyükşehir Belediyespor Stadı´na geldi. Cenk ve iki arkadaşı sahaya çıkarak zeminde inceleme yaptı.

15 BİN 500 BİLET SATILDI

Bursaspor´un son üç lig maçında hayal kırıklığı sonuçlar almasına karşın yeşil beyazlı taraftarların maça ilgisi bir hayli fazla oldu. Maçın başlamasına 1,5 saat kala satılan bilet sayısı 15 bin 500´ü geçerken, kombineler ve Beşiktaş Kulübüne verilen biletlerle bu sayı 27 bini geçti. Bu arada Başkent´ten gelen yeşil beyazlıların kardeş takımı Ankaragücü´nün Gecekondu tribünü taraftarları Teksas tribününden maçı izledi.

KÖTÜ TEZAHÜRATLARA İLGİNÇ ÖNLEMİ

İki takım taraftarları arasında tribünlerde kötü tezahüratların yapılması üzerine Bursaspor yetkilileri ilginç bir önlem buldu. Hangi taraftar grubu kötü tezahürat yaparken, stadyum hopörlerinden verilen müzik sesleri insan kulağını sağır edecek derecede yükseltilmesi dikkat çekti.

BURSASPOR ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Geçtiğimiz yıl oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşması sonrasında yaşanan terör olayları nedeniyle bir çok polisin şehit olması nedeniyle, Bursasporlu taraftarlar sahaya ısınmaya, “BEŞİKTAŞ ŞEHİTLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUZ” yazılı pankartla çıktı. Beşiktaş tribünleri de bu pankartı alkışladı.

U21 MAÇI 1-1 SONUÇLANDI

Bursaspor ile Beşiktaş takımları arasında Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri´nde oynanan U 21 karşılaşması ise karşılıklı atılan gollerle 1-1´lik eşitlikle sonuçlandı.

ADNAN ÖRNEK´TEN DEĞİŞİK KADRO

Bursaspor´un yeni teknik direktörü Adnan Örnek, 6-0´lık Çaykur Rizespor bozgunu sonrasında kadroda değişikliği tercih etti. Örnek, Erdem Öçgenç´i sağ beke, genç Ertuğrul Ersoy´u stopere çekerken Sinan Bakış ve Emre Taşdemir´i ilk onbirde sahaya sürdü. Sakatlığı geçen Pablo Martin Batalla 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

15 MAYIS ŞEHİTLERİ ANILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı´nda, 15 Temmuz´da şehit olanların isimleri tek tek okundu. Bursasporlu taraftarlar her isim sonrası burada diye bağrırırken, Beşiktaşlı taraftarlar ise alkışlarıyla destek destek verdiler ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” diyerek tezahürat yaptılar.

U19 TAKIMI KUPAYLA TUR ATTI

Geçtiğimiz hafta Antalya´da yapılan U 19 Türkiye Şampiyonası finallerinde oynadığı tüm maçları kazanarak mutlu sona ulaşan Bursaspor U 19 takımı şeref turu attı. Taraftarların ısrarlı tezahüratları sonrasında U 19 Takımı Timsah Yürüyüşü ile şampiyonluğunu bir kez daha kutladı. Yeşil beyazlı gençler, gelecek yıl Türkiye´yi Avrupa Şampiyonası liginde temsil edecek.