Bursaspor – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Başakşehir’den zirveyi devralmak isteyen Beşiktaş, son üç haftada 16 gol yiyen Bursaspor'u yenmek zorunda... Talisca’nın cezalı olduğu maçta Tolgay, 10 numara görevine soyunacak. Peki Bursaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Medipol Başakşehir ile arasındaki şampiyonluk yarışı sezonun bitimine doğru kıyasıya devam eden Beşiktaş, bugün Süper Lig'in 31. haftasının kapanışında Bursa deplasmanı virajında… Son iki sınavında Başakşehir'e kaybedip F.Bahçe ile berabere kalarak zirvedeki 7 puanlık avantajını koruyamayan Kara Kartal, amansız takipçisi turuncu-lacivertlilerin önceki gün Antalya'yı 2-1'le geçmesiyle ise 1 puan farkla ve maç eksiğiyle ikinci sıraya geriledi. Timsah Arena’da oynanacak Bursaspor – Beşiktaş maçında hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

4'TE 4'LE 3. YILDIZ GARANTİ

Üst üste ikinci şampiyonluk ve üçüncü yıldız yolunda kalan 4 haftada 12 puanı kendisine mutlak hedef koyan Şenol Güneş ve ekibi, bu periyodun ilk engeli yeşil-beyazlılar önünde kazanmaktan başka bir sonucu aklından geçirmiyor. Yine maç eksiğiyle ligin 19. haftasında yani 3.5 ay aradan sonra ilk kez Başakşehir'e kaptırdığı liderliği geri almak için sahaya çıkacak Beşiktaş, artık telafisi çok zor olan son dönemeci lider götürüp, lig zaferiyle noktalamanın peşinde…

BURSASPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak olan Bursaspor – Beşiktaş maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BURSASPOR: Harun, Ertuğrul, Şamil, İsmail, Behich, Merter, Bilal, Jorquera, Stancu, Onur, Kubilay

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Babel, Aboubakar