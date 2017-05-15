Dirk Advocaat’tan 42 milyon euro’luk acı reçete

Antalya maçının ardından sarı-lacivertlilerin revizyona gitmesi gerektiği tespitinde bulunan Hollandalı teknik adam, bonservis maliyetleri 42 milyon Euro’yu bulan 11 oyuncu için “Bu takımda yerleri yok” dedi.

Dirk Advocaat'ın kendine has üslubuyla kullandığı, “Yeterince iyi olmayan oyuncuya git demelisiniz” sözlerinin ardındaki gerçek ortaya çıktı. Advocaat, yönetimle yaptığı sezon değerlendirmesinde başarısızlığı futbolculara kesip tam 11 yıldızın ismini verdi. Hollandalı, “Fenerbahçe için yetersizler. Kendilerini geliştirmeliler”, “Ne yapacakları belirsiz olanlar, istikrarsızlar”, “Oynamak istemeyenler veya başarıya doymuş olanlar” başlıkları altında 11 futbolcuyu ayrı ayrı listeledi.

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Advocaat'ın verdiği isimleri şöyle:

Salih, İsmail, Stoch, Ozan, Alper, Volkan Şen, Neustadter, Sow, Emenike, Wiel ve Van Persie…

Dirk Advocaat, yöneticilerle yaptığı konuşmada, “Kadroda Fenerbahçe formasını hak etmeyen isimler var. Kadro değişmezse, gelecek sezon da durum bundan farklı olmaz” dedi. Gelecek sezon başarı isteniyorsa, bu oyuncularla yolların ayrılması gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Bu konuda net olmalı ve yeterince iyi olmayan futbolculara ‘git' demelisiniz. Eğer bunu yapmazsanız, gelecek sezon da durum bundan pek farklı olmaz. Zor bir çalışma olacak ama takımı temizlemek için bu yapılmalı. Kendini ispatlayabilecek oyunculara ihtiyacınız var” dedi.