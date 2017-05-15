Dursun Özbek’ten eleştirilere cevap

Galatasaray Kulübü olağan Divan Kurulu toplantısı Gayrettepe Dedeman Otel'de yapıldı. Başkan Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nın ardından kendisine yapılan eleştirilere cevap verdi. Başkan Özbek, "Bir arkadaşımız geldi ve tekerlekli sandalyeyle ilgili olarak bir projesi olduğunu söyledi.

Ancak bu konuyla ilgili olarak izinlerin alınması gerektiğini söyledi. Kendisine izinleri benim alabileceğimi söyledim. Sonrasında bu konu için ruhsat alınması gerektiğini söyledi. Ben de Sayın Milli Eğitim Bakanı’ndan bu izni alabileceğimi söyledim. Sonrasında bu proje için 150-200 bin Dolar’lık fon oluşturulması gerekildiğini söyledi ve bir balo yapmak istediğini belirtti.

Ben de kendisine bir yer tutulup davetiye satılabileceğini ifade ettim. Kendisi bu kez bana 500 kişilik bir davet verip davetiyeleri 1000 Dolar’dan satabileceğimizi söyledi. Ben de bu ücretin fazla olduğunu ve bu baloyu benim otelimde ücretsiz olarak yapabileceğini söyledim” diye konuştu.

“ELİNİZDE PROJE VARSA HEPİNİZİ BEKLİYORUM”

Dursun Özbek, yaşanan bu olay sonrasında aynı kişinin kendisini eleştirdiğini ifade ederek, “Aynı arkadaş 25 Mart’ta geldi beni eleştirdi ve istifa etti. Benim başkanlığımı beğenmiyorsundur. Gitmemi de istiyorsundur. Buna lafım yok. Ama benimle bir proje yapıyorsun, ama istifa etmemi de istiyorsun. Sedat İncesu kardeşim geldi bu konuyla ilgili. Ama bakın göreceksiniz, baloyu da yapacağım projeyi de.

Elbette her şeyi biz biliyoruz diye bir şey yok. Ama sizin bildiğiniz bir şey varsa gelin beraber yapalım. Buradan belki 10’uncu kez çağrı yapıyorum. Elinizde proje varsa hepinizi bekliyorum. Galatasaray’a ortak bir menfaat sağlamak için her zaman kapım açık, hiç de yorulmuyorum” dedi.