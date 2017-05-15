Fenerbahçe ve Galatasaray’ın eski yıldızları evlendi

Birer yıl Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giymiş olan Taurasi ile dört sezon Fenerbahçe'de oynamış olan Penny Taylor dünya evine girdi.

Bir dönem hem Fenerbahçe hem de Galatasaray formalarını giyen Amerikalı yıldız kadın basketbolcu Diana Taurasi, kendisi gibi bir dönem Fenerbahçe’de oynayan Penny Taylor ile evlendi. Amerika basınında geniş yer bulan evlilikle ilgili olarak iki yıldız basketbolcu çok mutlu olduklarını söyledi. Şu anda basketbol hayatını Phoenix Mercury’de sürdüren ve Galatasaray’da da oynayan Taurasi’nin eski oyuncu Taylor ile evliliği Amerika basınında geniş yer buldu.

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Konu hakkında açıklamada bulunan Taurasi, “Bizim için özel bir şeydi. Bunu sır olarak saklamadık ama bir mesele olmasını da istemedik” dedi. Taylor ise, “Güzel bir gün, her şey umduğumuz gibi. İnsanlar birbirini seven iki kişi için mutlu olmasını bekler, tepki gelmeyeceğini düşünüyorum” sözlerini kullandı.