Fenerbahçe yönetimi suçluyu buldu

Sarı-lacivertliler, Hollandalı teknik adam Advocaat'ın 9 aydır sürekli şikâyet ettiğini ancak tedavi yapmadığını savundu.

Fenerbahçeli yöneticiler Advocaat'a bir hayli tepkili… Yöneticiler, Hollandalı hocanın asıl görevinin teşhis koymak değil tedavi etmek olduğunu belirtti ve 9 ay görevde bulunduğu sürece sürekli şikâyet ettiğini ancak tedaviyi yapmadığını kaydetti. Advocaat'ın, geldiği ilk günden itibaren sürekli eleştirdiğini ifade eden yöneticiler, “Sorunları gidermek için ise hiçbir şey yapmadı” diye konuştu.

Dirk Advocaat`tan 42 milyon euro`luk acı reçete Antalya maçının ardından sarı-lacivertlilerin revizyona gitmesi gerektiği tespitinde bulunan Hollandalı teknik adam, bonservis maliyetleri 42 milyon Euro'yu bulan 11 oyuncu için “Bu takımda yerleri yok” dedi. İlgili Haberi Oku

Futbolcular da Advocaat'ın sürekli kendilerini eleştirmesinden şikâyetçi… Hollandalı teknik adamın, antrenmanlarda kendilerine hep, “İkinci bölgede bekle, merkeze baskı yap, topu alınca kanatlara yay, defans arkası koşu yap” diyerek aynı çalışmaları yaptırdığını kaydeden oyuncular, “İkinci bir taktik çalışma yaptırmıyor. Çünkü farklı bir taktik planı yok” ifadeleriyle eleştiride bulundu.