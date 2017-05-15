Fenerbahçe yönetimi suçluyu buldu

Fenerbahçeli yöneticiler Advocaat'a bir hayli tepkili… Yöneticiler, Hollandalı hocanın asıl görevinin teşhis koymak değil tedavi etmek olduğunu belirtti ve 9 ay görevde bulunduğu sürece sürekli şikâyet ettiğini ancak tedaviyi yapmadığını kaydetti. Advocaat'ın, geldiği ilk günden itibaren sürekli eleştirdiğini ifade eden yöneticiler, “Sorunları gidermek için ise hiçbir şey yapmadı” diye konuştu.
Futbolcular da Advocaat'ın sürekli kendilerini eleştirmesinden şikâyetçi… Hollandalı teknik adamın, antrenmanlarda kendilerine hep, “İkinci bölgede bekle, merkeze baskı yap, topu alınca kanatlara yay, defans arkası koşu yap” diyerek aynı çalışmaları yaptırdığını kaydeden oyuncular, “İkinci bir taktik çalışma yaptırmıyor. Çünkü farklı bir taktik planı yok” ifadeleriyle eleştiride bulundu.