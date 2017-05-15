Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe’nin Final Four biletleri tükendi

Fenerbahçe, Sinan Erdem Spor Salonu'nda hafta sonu oynanacak Final Four için satışa sunulan ekstra biletlerin bittiğini resmi siteden duyurdu.
18:2715 Mayıs 2017
0
Fenerbahçe’nin Final Four biletleri tükendi

Fenerbahçe, Final Four için satışa çıkarılan ekstra biletlerin tükendiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“19-21 Mayıs tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın şampiyonluk mücadelesi vereceği 2017 Euroleague Final Four maçları için kulübümüz tarafından 15 Mayıs Pazartesi günü (bugün) satışa çıkarılan ekstra biletler, taraftarlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgiyle beraber saat 15:00 itibariyle tükenmiştir. Büyük Fenerbahçe taraftarına, göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz.”

Etiketler
euroleague Fenerbahçe
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER