Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı Van der Wiel dolandırıldı!

Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, dolandırıldığı gerekçesiyle Asayiş Şube'ye başvurdu.

Fenerbahçe’nin sezon başında Paris Saint Germain’den kadrosuna kattığı Gregory van der Wiel için İstanbul günleri kabus gibi geçiyor. Önce saha içindeki isteksiz tavırları ile takım arkadaşlarının tepkisini çeken Van der Wiel, daha sonra da formsuzluğu nedeniyle formasını Şener Özbayraklı’ya kaptırmıştı. Dirk Advocaat tarafından da kadro dışı bırakılan Van der Wiel’in bir de dolandırıldığı ortaya çıktı. A Spor’a konuşan Hollandalı futbolcu “Türkiye’nin insanlarını seviyorum” diyerek başladığı konuşmasında 4.5 milyon dolar dolandırıldığını itiraf etti.

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Kendisine iş yapmayı teklif eden Ümit Akbulut tarafından dolandırıldığını söyleyen Van der Wiel, şu ifadeleri kullandı:

“Organizasyon yapacağını söyleyerek benden para istedi. 4 ay boyunca sürekli para verdim. En son 4.5 milyon dolara kadar para verdim. ‘600 bin dolar daha vermen lazım, burası Türkiye… Verdiğin paraları unut…’ dedi. Bir insan özel hayatından böyle dolandırılınca futbol hayatı dahil bütün hayatı etkileniyor. Ben burada futbol oynamayı ve yatırım yapmayı düşündüm ama maalesef böyle kötü bir insanla karşılaştım. Justin Bieber’ı getireceğini söyledi bu isimleri kullanarak beni kandırdı. Türk adaletine güveniyorum bu tarz dolandırıcılıkları sadece Türk adaleti durdurabilir.”

Van der Wiel’in avukatı ile birlikte Asayiş Şube’ye şikayette bulunduğu öğrenildi.