‘Galatasaray Kulübünü iş ve işçi bulma kurumuna çevirmeyin’

Galatasaray Divan Kurulu’nda konuşan Fatih Altaylı’nın hedefinde Dursun Özbek vardı. Altaylı, “Sportif A.Ş.’yi kardeşinizle birlikte yönetmeyin. Galatasaray Kulübü’nü iş ve işçi bulma kurumuna çevirmeyin” ifadelerini kullandı.

Otel inşaatının durmasına tepki gösteren Altaylı, “Otelin yapılması için projenin açıklandığı dönemde bu otelin yapılmaması gerektiğini söyledik, başkan da tutup ‘Burayı kimse kiralamazsa 5 milyon Dolar'a ben kiralarım' dedi. Şimdi gelmiş, dönem kötü olduğu için inşaatı durdurduk diyorsunuz. Yapın inşaatı bakın bakalım kiralayan var mı? Eğer yoksa, sözünüzü tutup siz kiralayın” ifadesini kullandı.

Galatasaray Başkanı'nın sosyal medyaya çok fazla kafa taktığını da söyleyen Altaylı, “Sosyal medyaya takmış durumdasınız. Ben sosyal medyayı kafaya taksam, her gün edilen küfürler nedeniyle gidip annemi dövmem lazım. Bu kadar takılmayın bu sosyal medyaya, siz Galatasaray Başkanı'sınız” dedi. Altaylı, yapılması planlanan spor salonuyla ilgili olarak da, “Basketbol için salon yapılacak diyorsunuz. Çok mu lazım? Zaten basketbolda şampiyon olma şansın yok. Fenerbahçe yapmış yatırımını uğraşıyor. Öbür tarafta Darüşşafaka Doğuş, Şahenk'in parasını kullanıyor. Basketbolda üçüncü olsan ne fark eder, 5. ya da 8. olsan ne fark eder. Salon mu kalmadı İstanbul'da da 15 maç oynayacaksın diye salon yaptırıyorsun” diye konuştu.

“Ne olur seçime gidin”

Fatih Altaylı, Dursun Özbek'in Galatasaray'ı kötü yönettiğini söyleyerek, “Başkan, Allah aşkına, yalvarıyorum. Yönetiminizden birçok dostunuz istifa etti. Bunlar boş adamlar değildi. Galatasaray’ı kötü yönetiyorsunuz. Ne olur seçime gidin. Takviye edin. Eksilenler yerine kuvvetli insanlar koyun. Sportif AŞ’yi kardeşinizle yönetmeyin. Galatasaray Kulübünü, İş ve İşçi Bulma Kurumuna çevirmeyin” ifadelerini kullandı.