Galatasaray yenilenmeli

Galatasaray takımı alışılmışın dışında değişik oyuncu dizilişi ile çıktığı Gaziantepspor maçında ilk 30 dakika golü atana kadar al gülüm ver gülüm yaparak Antep sahasında oyunu oynadı. Buna Antep takımı da müsaade etti ilk yarı. Etkisiz iki takım vardı sahada ancak 31. dakikada Josue'nin 30 metreden düzgün vuruşla attığı gol oyunun şeklini değiştirdi. Gaziantepspor ileri çıkmaya başladı. İkili mücadelesi yüksek maç olmaya başladı, sanki biraz maç seyrediyor gibi olduk.

Galatasaray takımı Antep ataklarını durdurmak için alan daraltmaya ve savunma güvenliği ile oynamaya dikkat etti. Sonuçta karşısında ligden düştü düşecek bir takım ve maça da asılmaya başlayan Antep vardı. Galatasaray takımında uzun süredir görmediğimiz savunma anlayışı gördük. Sinan, Sneijder ve Bruma sürekli geriye gelerek savunma yaptılar, bayağı da koşarak istekli oynadılar. Hücum hattında da etkiliydiler. Bruma ve Sneijder ilk yarı sahada neredeyse ayak basmadık yer bırakmadıkları gibi pres de yaptılar, top da kaparak oynadılar. İnsanın sorası geliyor: Daha önceleri nerelerdeydiniz?

İkinci yarı hızlı başladı oyun, her iki takım da birbirini rahatsız ederek oynadı. Gaziantepspor atakları golü de getirdi. Maçın sonucu ne olursa olsun bu Galatasaray takımı yenilenmeli. Galatasaray takımı semt takımı gibi oynuyor maçları. Yumuşak futbol oynayan Galatasaray takımı ligi bitirmiş gibiydi aslında. Galatasaray takımı ligimizde ve Avrupa'da başarılı olmak istiyorsa şu an oynayan oyuncuların kalitesini arttırmak zorunda. Kaliteli, emekliliği gelmemiş, koşmasını, mücadele etmesini bilen oyuncularla takviyeler yapması şart. Hakkını teslim etmek gerek ki günün çalışkan isimlerinden Sneijder'ın güzel frikik golü bir sanat şaheseriydi, görülmeliydi futbolseverler tarafından. Hakemin Galatasaray'ın lehine olan Antepli oyuncunun kendi ceza alanında topla elle oynamasına penaltı vermemesi bir handikaptı.