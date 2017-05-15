Güreş Federasyonu’ndan Fatih Altaylı’ya kınama

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Fatih Altaylı'nın bir programda güreş sporu ile ilgili sözleri üzerine kınama mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünyanın en eski sporu olarak bilinen güreş, uluslararası organizasyonlarda her zaman milletimizin göğsünü kabartmıştır. Bileği bükülmeyen pehlivanlarımız kazandığı sayısız madalyaları ve sayısız kupaların ötesinde dünyanın her köşesinde İstiklal Marşımız ve Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmiştir.

Geçen yıl Brezilya’nın Rio De Janerio kentinde gerçekleşen Olimpiyat Oyunlarında ülkemiz 21 spor branşın 20’sinde 3 madalya kazanırken sadece güreş branşından biri altın olmak üzere 5 madalyayı ülkemize kazandırarak tarihi bir başarıya imza atmıştır. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında millilerimiz 68 yıl arada sonra tarihi bir rekor kırarak 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmış ve 38 ülkenin katıldığı şampiyonada 5 kez İstiklal Marşımızı okutmuş ve 9 kez Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek milletimize büyük gururlar yaşatmıştır.

Türk milleti bu gururu halen içinde yaşarken o sırada bir TV kanalında spor yorumcusu olarak katılan gazeteci Fatih Altaylı, program sunucusunun Avrupa Güreş Şampiyonasında Türkiye’nin elde ettiği başarıları sorması üzerine verdiği cevap ve eleştiriler başta Türk milleti olmak üzere güreşe gönül veren vatandaşlarımızı ve her organizasyonda ülkesine madalya kazandırma aşkıyla yanıp tutuşan sporcularımızı derinden yaralamıştır.

Gazeteci Altaylı elde edilen bu başarıları bir Türk vatandaşı olarak gururla köşe yazısına taşıması gerektiği yerde tam tersine “Dört dörtlük bir spor olarak görmüyorum”, “Popüler sporlar arasında çok da yeri olan bir spor değil” ve “Güreşte 4 madalya alacağımıza atletizmde bir madalya almayı tercih ederim” gibi talihsiz cümleler kurmuştur. Halka malolmuş sözde bir aydının ata sporumuz güreş hakkında bu tarz ucuz cümleler kurması kabul edilebilir bir durum değildir.

Türkiye Güreş Federasyonu olarak güreşimizi tam anlamıyla bir spor değilmiş gibi halka lanse etmeye çalışarak, Peygamber ve ata sporumuz güreşin onuru, şeref ve saygınlığı ihlal edilmektedir. Toplumun gözünde güreşle ilgilenen sporcularımızı küçük düşüren sözlerinde ata sporumuz güreşi ve güreşçilerimizin kişilik hakları zedelenmektedir. Kimsenin böyle bir hakka sahip olmadığını hatırlatarak, bu sözler ile ilgili bir özür beklediğimizi belirtmek ve şiddetle kınadığımızı bilmenizi isteriz.”