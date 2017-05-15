Igor Tudor’un çelişkileri

Cihat ARSLAN yazdı...

Yine pas yapmaya çalışan bir Galatasaray vardı ama kısır bir görüntü çizdi. Tudor'un sorun yaşadığı Bruma yine sahada pozisyon bulan, çözüm üreten tek oyuncuydu. Sneijder oyun olarak çok ortaya çıkmasa da bir duran topta maçı kazandırdı usta ayak. Galatasaray'ın birkaç yıldır kronikleşen sorunu olan duran ve yan toplar bu maçta da kendisini gösterdi. Gaziantepspor yine bir duran toptan golü buldu ve pozisyonlar kaçırdı.

Galatasaray'da bir mutsuzluk var ben onu gözlemliyorum. Geçen hafta Bruma 18. dakikada oyundan çıkıp Rodrigues giriyor. Madem Rodrigues'e bu kadar güveniyorsunuz neden bu hafta Sinan'la başlıyorsunuz? Tudor çok çelişkili bir şekilde takımı yönetiyor ve bu da futbolculara yansıyor. Öğrencilerine ve camiaya karşı daha net olmalı. Podolski üç hafta sonra yok, neden bu kadar ısrar ediliyor. Alman futbolcuyu Sinan'ın yerine çekip Eren'i ileri uçta oynatmalıydı bence. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bu takımın tek santrforu Eren Derdiyok. Koskoca Galatasaray'ın maalesef ikinci bir forveti yok.

Maçı anlatmak yerine Galatasaray'ın yapacağı şeylere bakmak lazım, çünkü çok iş var. En önemlisi de önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasının sağlıklı bir şekilde planlanması. Advocaat'ın Fenerbahçe için söylediği şeylerin Galatasaray için de geçerlilik payı var. Galatasaray'ın kadrosundan da enerjisi bitmiş, verecek bir şeyi olmayanların ayrılması gerekiyor. Galatasaray'ın ve birçok kulübün Başakşehir'den kadro yapılanması anlamında alması gereken dersler var. Başakşehir, doğru oyuncuları seçmesinin yanında, dengeli bir kadro ile oynadı bu sezon ve başarı geldi. Carole sakat, sol bekin yok! Eren'den başka santrforun yok! Bu nasıl kadro planlaması? Büyük bir takımda olmaması gereken şeyler bunlar. Galatasaray büyük bir takım ve şampiyonluğa oynayacaksa stoper kadar hücumu domine edebilen sağ ve sol bek ile skora katkı yapacak oyunculara ihtiyacı var. Üretken bir forvet ise önceliği olmalı. Galatasaray'ın derdi savunamamak değil çözüm üretememek. Çok büyük problemlerin üstü örtülmemeli çünkü Galatasaray'ın sorunları ötelenecek gibi değil.

Bu arada Süper Lig'e çıkan Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'a da hoş geldin diyor, başarılar diliyorum.