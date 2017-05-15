Mehmet Demirkol: Muslera da sıradanlaştı artık

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Ntvspor'da yayınlanan 'Spor Servisi' adlı programda Gaziantepspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.

Galatasaray’ın kafa toplarıyla yediği gollere değinen Demirkol, “Siz başlıklara aldırmayın. Muslera da iyi kurtarışlar yapmadı, topların hepsi neredeyse üstüne geldi. Muslera böyle üstüne gelen topları kurtararak iyi kaleci olmadı. Onun seviyesi başka” dedi. Demirkol, “Galatasaray sürekli kafa golü yiyor. Büyük takım 3-4 tane yer ama 16 tane yemez. Muslera’nın bütün yan toplara çıkması lazım. Çünkü zaten yiyorsun, bari çıkıp ye… Muslera sıradanlaştı artık. Dün Gaziantep 5 gol kaçırdı, ‘Muslera ne güzel oynadı’ diyor muyuz? Demiyoruz, çünkü üstüne geldi top” diye konuştu.



Demirkol, maçla ilgili şu yorumlarda bulundu:“Sneijder’in yürüyecek hali yok. O kadar basit top kayıpları, o kadar yanındakine top verememeler. Ama öyle kalite ki adam… Sneijder’in frikiğindeki faul faul mü? Gaziantepsporlu futbolcuların itirazı, bildiğin penaltı bu. Çünkü topun başında Sneijder var. Sneijder olmasaydı Selçuk vardı. Penaltı gibi atıyorlar frikiği…

Mehmet Demirkol: Galatasaray yönetiminde iktidar sorunu var Mehmet Demirkol, Sneijder'in takım üzerindeki etkisine yönetimin sebep olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Podolski’nin oyundan çıkarken Tudor’a Bruma’yı şikayet ettiğini düşünüyorum. Ben Mourinho’nun Bruma’yı çok izlediğini düşünmüyorum. İzleseydi böyle olmazdı bu oyuncu. Sunderland’lik oyundu yani, United’lık değil.

Galatasaray’da Tudor’u otorite olarak görmüyorlar. Bruma görmüyor, Podolski görmüyor. Tek otorite gören oyuncu Selçuk. Sinan Gümüş’ün menajeri neler neler söylüyor, sonra ilk 11’de. Bruma’nın yaşadığı krizden sonra, Bruma da 11’de…”