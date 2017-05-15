Musa Aydın Avrupa Şampiyonası performansından memnun

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda alınan başarılara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “3 olimpiyat şampiyonunun yenildiği şampiyonada ülkemiz büyük bir başarı elde etti. 68 yıl aradan sonra büyük bir başarıya imza attık. Tokyo’da da ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz” dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, son yıllarda güreş sporundaki gelişmeler ve Avrupa Şampiyonluğu’nda kazanılan tarihi başarının değerlendirmesi için Bursa'da basın mensupları ile bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü ve Güreş Federasyonu Etik Kurulu Üyesi Arif Kandemir ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin de yer aldı. Güreş Federasyonunda göreve gelmesinin ardından büyük başarıların elde edildiğini hatırlatan Federasyon Başkanı Musa Aydın, “2016 Rio'da ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. Avrupa Şampiyonası’nda Sırp olimpiyat şampiyonu yenildi, Rus yenildi, Ermeni yenildi, 3 olimpiyat şampiyonunun yenildiği şampiyonada ülkemiz büyük bir başarı elde etti. 68 yıl aradan sonra büyük bir başarıya imza attık. Bu başarı Bursa'nın başarısıdır. O anlamda çok mutluyuz. 5 kez İstiklal Marşımızı okutarak Avrupa'ya İstiklal Marşımızı ezberlettik. Bu Avrupa'nın ve dünyanın ilgisini çekiyor. Türk deyince akla iri, kuvvetli, zeki ve çelik akla geliyor. 3 ağır sıklette de şampiyon olmamız bizi mutlu etti” diye konuştu.

“Yıldızlarda, gençlerde sporcularımızı yok ediyoruz”

Minikler Türkiye Şampiyonası’nda 2 bin sporcunun yarıştığını belirten Aydın, “Milli takımlara o sporcularımızı taşıyamıyoruz. Hemen başarı elde etmek istiyoruz. Sporcularımızı küçük yaşta çok çalıştırıyoruz. Yıldızlarda, gençlerde sporcularımızı yok ediyoruz. Kilo düşüren antrenörlerimize ceza vereceğiz. Ağır sıkletimizde 3-4 tane Taha olacak. Sporda en büyük hedef olimpiyatlardır. Tokyo'da da ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz. Çıtayı yükselttik. Tokyo'da da madalyaları çoğaltmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Arif Karademir de güreş sporuna daha fazla destek olmaları gerektiğini belirterek, “Çok daha güzel gelişmeler olacağına inanıyorum. Biz de elimizden geleni yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Aydın: Bu başarı Bursa'nın ve ülkemizin başarısıdır

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ise, “Federasyonumuzun başında da Bursalı bir ağabeyimizin bulunması ve başarılar elde etmesi bizi mutlu ediyor. Bu başarılar Türk milletini büyük sevince boğuyor. Bu başarı Bursa'nın ve ülkemizin başarısıdır. 18 yıl sonra, 68 yıl sonra alınan başarılar tarihi başarılardır. Bursa'da güreşin altyapısı için yıllardan beri çalışma içerisindeyiz” diyerek sözlerini noktaladı.