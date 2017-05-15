Quaresma’nın hareketine büyük tepki! Çok sert…

Ricardo Quaresma'nın 19. dakikada Jorquera'ya yaptığı sert harekete hakem Bülent Yıldırım kart çıkarmazken, Beşiktaşlı taraftarlar Portekizli oyuncuya tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında kapanış maçı Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynandı. Siyah-beyazlı takım için şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan mücadele 18. dakikasında Ricardo Quaresma’nın hareketi büyük tepkiye neden oldu.

Portekizli futbolcunun topu dışarıya atmasının ardından ayağını fazla kaldırıp, Bursasporlu Jorquera’nın sırtına yaptığı mücadele hakem tarafından kartsız geçildi.

Bülent Yıldırım’ın kart göstermediği pozisyona Beşiktaşlı taraftarlar dahil olmak üzere maçı izleyenler büyük tepki gösterdi.