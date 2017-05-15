Rıdvan Dilmen: ‘Quaresma’nın iki hareketi de kırmızılıktı’

Rıdvan Dilmen, NTV Spor'daki Yüzde Yüz Futbol programında Ricardo Quaresma'yı eleştirdi.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ricardo Quaresma’yı eleştirdi. Bülent Yıldırım’ın bu tansiyonu yüksek olan maça ‘idare etmesi için’ bilerek verildiğini ifade eden Dilmen, “Quaresma’nın bunu camiasına yapmaması lazım. İki hareket de kırmızıydı” dedi.

İşte Dilmen’in sözleri:

Bu maçı oynamak hakikaten zor. Uzun süredir lider götürdüğünüz ligde ara kapanmış. Bursaspor 16 gol yemiş son 3 maçta. Devre arası müthiş bir tepki var. Futbolcular bazı maçları kurtuluş reçetesi olarak görürler.

Bülent Yıldırım Yusuf Namoğlu tarafından bilerek verildi. Sert geçecek maçı idare etsin diye. Beşiktaş lehine hatalı kararlar verdi. İdare etti. Bursaspor sert başladı. Atladı, zıpladı, döndürmedi filan… Beşiktaş’ın attığı golde Şamil rakibine sarı kartlık faul yaptı. Beşiktaş’ın golü faul ile başladı. Orada dağıldı. Beşiktaş’ın ne şampiyonluğunu ne galibiyetini asla gölgeleyemez bu.

Başakşehir maçını kaybettikten sonra Beşiktaş gerildi. Ortama rağmen ayakta kalmayı başardı Beşiktaş.

Quaresma’nın bunu camiasına yapmaması lazım. İki pozisyon da kırmızılık. Beşiktaş istediğini aldı. Psikolojik olarak şartları zor olan bir maçtı. Hakem muhtemelen tebrik edilecektir tansiyonu düşürdü diye. Benzer maçları gördük.

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