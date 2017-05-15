Sakarya’da büyük coşku

Sakaryaspor'un 2'nci lige çıkması coşkuyla kutlandı. İstanbul'dan dönen Sakaryasporlu futbolcular taraftarlarla birlikte 2'nci lige çıkmanın sevincini yaşadı.

Sakaryaspor, İstanbul’da oynanan play-off final maçında Diyarbekirspor’u 2-1 yenerek 2’nci lige yükseldi. Sakaryaspor kafilesi maç sonrası yaklaşık 50 araçlık konvoyla Adapazarı’na geldi. Taraftarlar, futbolcular ve teknik ekibi kentin girişinde ellerinde meşale ve bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyleyerek karşıladı. Mücadelede takımlarına destek olan binlerce taraftar Atatürk Bulvarı’nı tıklım tıklım doldurdu. Üzeri açık 2 katlı otobüsle gelen Sakaryaspor kafilesi kentin girişinde binlerce taraftarla buluştu. Otobüs ve arkasındaki konvoy buradan Kent Meydanı’na kadar taraftarın sevinç gösterileri arasında geldi. Meydanda yapılan kutlamalara Sakaryaspor Kulübü Başkanı İsmail Gürses ve teknik ekiple birlikte Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu da katıldı. İsmail Gürses yaptığı konuşmada kupayı taraftara hediye ettiklerini söyledi. Sakaryaspor ekibi konuşmaların ardından kupayı kaldırarak şampiyonluğu kutladı.