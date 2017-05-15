Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
15 Mayıs 2017 20:01
BURSASPOR
0 - 0
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Şehit polislerimiz Bursa’da unutulmadı

Bursaspor-Beşiktaş karşılaşması öncesinde, Vodafone Arena saldırısında şehit düşenler anıldı.
19:5915 Mayıs 2017
0
Şehit polislerimiz Bursa’da unutulmadı

Beşiktaş ile Bursaspor’un sezonun ilk yarısında Vodafone Arena’da oynadıkları maçtan sonra düzenlenen hain terör saldırısında şehit olanlar unutulmadı.

10 Aralık 2016 tarihindeki maçın bitiminden sonra stattan ayrılmak üzere olan polislere bombayla saldırılmasından sonra 44 vatandaşımız şehit olmuştu.

Timsah Arena’da oynanan Süper Lig’in 31. haftasındaki Bursaspor-Beşiktaş maçında ise şehit polislerimiz stat ekranında anıldı. Yeşil-beyazlı futbolcular da “Beşiktaş şehitlerini saygıyla anıyoruz” pankartıyla çıktı.

Etiketler
beşiktaş bursaspor vodafone arena
Son güncelleme: 20:02 | 15.05.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER