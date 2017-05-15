Taison tamam sıra Sobol’da

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren F.Bahçe'de, prensipte anlaşılan Taison'un alacağı yıllık ücret ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldıza senelik 4 milyon euro ödeyecek. Tecrübeli sol kanat ayrıca 3 milyon euro da imza parası alacak. 29 yaşındaki oyuncu, aralık ayında kontratının biteceği Shakhtar Donetsk'in 3.2 milyon euro'luk teklifini reddetti ve Ukrayna'da kalmak istemediğini kulübüne iletti.
Shakhtar Donetsk yöneticileriyle görüşen Taison, “Ukrayna'da kalmak istemiyorum. Buradaki misyonumu tamamladım. F.Bahçe'ye gideceğim, aralık ayında bitecek kontratım için bana kolaylık gösterin” dedi. Ukrayna kulübü yetkililerinin de bu görüşme sonrasında Brezilyalı yıldızın bonservisini cüzi bir miktara sarı-lacivertlilere vermeyi kabul ettiği kaydedildi. Fener, transfer açılır açılmaz Taison'ı kamuoyuna duyuracak.
Simon Kjaer'i yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan F.Bahçe, savunmasına yapacağı takviyeyi de buldu. Sarı-lacivertliler, Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen Eduard Sobol ile el sıkıştı. Kanarya, bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan 22 yaşındaki defans oyuncusunu, 1 yıllığına kiralayacak. Fener'in, Sobol için Ukrayna kulübüne 1 milyon euro civarında bir kiralama ücreti ödeyeceği ifade edildi.