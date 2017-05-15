Taş sahalardan Türkiye finallerine

Mersin'de 26 yıllık beden eğitim öğretmeninin kurduğu 13 ve 16 yaş altı basketbol takımları, zor şartlara rağmen gösterdikleri başarılarla takdir topluyor. Önce okulun taş zemininde şimdi ise üzeri yırtık çadırla örtülü, zemininin büyük bir bölümü bozulmuş semt sahasında antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanan Barbaros Spor Kulübü 13 ve 16 yaş altı takımları, Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Mersin’in merkez Yenişehir İlçesinde bulunan Barbaros Ortaokulu’nda 26 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan Hacer Taş, 4 yıl önce öğrencilerin sporla buluşması, basketbola yönelmesi amacıyla çalıştığı okulun adını taşıyan bir spor kulübü kurdu. İlk kurulduğu yıllarda okulun taş zemininde antrenman yapan 13 ve 16 yaş altı basketbol takımları, 2 yıl Mersin içinde maçlara çıktı. Şimdi ise yine zor şartlarda üzeri yırtık çadırla örtülü, zemininin büyük bir bölümü bozulmuş semt sahasında antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanan takımlar, 2 yıldır elde ettikleri başarılarla taktir topluyorlar. Bu yıl gittikleri Türkiye finallerinde son 16 takım arasına kalmayı başaran her iki takımda, önümüzdeki günlerde Türkiye şampiyonu olmak için mücadele verecek. Şampiyon olmak için kötü bir sahada antrenmanlarını sürdüren takımlar, final grubunda rakiplerini yenerek şampiyon olmak istiyor.

Takımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan beden eğitimi öğretmeni Hacer Taş, öğrencileri spora yönlendirmek ve profesyonel sporcular olmaları için 4 yıl önce okulun adını taşıyan spor kulübü kurduklarını söyledi. Okuldan seçtiği yetenekli öğrencileri basketbola başlattığını kaydeden Taş, antrenör Dürdane Yaşar ile birlikte okulun yan tarafındaki semt sahasında 45 öğrencisini müsabakalara hazırladıklarını kaydetti. 26 yıldır okulda beden eğitimi öğretmenliği yaptığını belirten Taş, ilk olarak Mersin’de müsabakalara katıldıklarını vurguladı. İlk iki yıl derecelerinin olmadığını ifade eden Taş, “Ancak ikinci ve üçüncü yıllarda Mersin şampiyonlukları ve bölgede başarılar elde ettik. Bu yıl 13 ve 16 yaş takımlarımız Anadolu Şampiyonası Türkiye yarı finallerinden çıktı. Önümüzdeki günlerde Türkiye finallerinde oynayacağız. Mersin’i temsilen orada olacağız” dedi.

“Çocuklarımızın ileride milli takımlarda forma giyeceğine inanıyorum”

Zor şartlarda basketbol oynamaya çalıştıklarını vurgulayan Taş, “Okulumuzun yanında bulunan semt sahasını 4 yıl önce bu şekle getirdik. Çadırımız yırtıldı. Pistimizde betonlaşan yerler var. Bu çocuklarımıza sahip çıkılması adına burayı aktif hale getirmek ve sağlıklı bir zemin oluşturmak istiyoruz. Yenişehir Belediyesi burayı bu hale getirdi. Bu başarılı çocuklarımızı zirvede tutmak için sponsor arayışımız var. Çocuklarımızın maddi manevi desteğe ihtiyacı var. Türkiye finallerinde büyük takımların oyuncularıyla karşılaşacaklar. Biz bu çocukların büyük takımlara gitmesini istiyoruz. Tüm tekliflere açığız. Tabi bu çocuklara destek olunursa ben inanıyorum ki milli takımlarda da forma giyeceklerdir. Çünkü bu çocuklar ilkokuldan itibaren çalışmalara başlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyemizde şu anda bize otobüs desteği veriyor. Bize destek olanlara teşekkür ediyoruz ama bu çocuklara daha fazla sahip çıkılmalı ve destek olunmalı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

13 yaş altı takımının kaptanı Eren Koç ise 7 yıl önce başladığı basketbolda çok güzel vakit geçirdiğini dile getirerek, “Beton zeminde basketbola başladık. 4 yıl önce takımımız oluştu ve maçlara çıkıyoruz. Mersin’de 2 yıldır şampiyon olduk. Sahamız sıcak, soğuk hepsini bize fazlasıyla hissettiriyor. Yağmur geçiriyor. Zeminimiz de iyi değil” ifadelerini kullandı. Takım kaptan yardımcısı Barış Tümkaya da sahada yaşadıkları zorluklardan bahsederek, kışın soğuktan antrenman yapamadıkları zamanların olduğunun altını çizdi. 16 yaş altı takımının kaptanı Ali İncel ise 5 yıldır basketbol oynadığını, ilk olarak antrenmanlara beton zeminde başladıklarını vurgulayarak, “Düşünce her tarafımız yara oluyordu. Şu anda zor koşullarda idman yapıyoruz ama 4 yıldır şampiyon oluyoruz. Okul takımında geçen yıl Türkiye beşinciliği de yaşadık” diye konuştu.

Mete Sakaryalı da farklı bir okulda okuduğunu, bu yıl takıma katıldığını kaydederek, “Bu zorluklara rağmen başarılı olan arkadaşlarıma katıldım. Bu zor koşullarda Türkiye finallerine gidiyoruz. Şampiyon olup dönmeyi ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.