Trabzonspor kayıplarda

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ligin son 5 haftasında 10 puan kaybederek büyük bir düşüş yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’de evinde oynadığı Gençlerbirliği ve Kayserispor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından Adanaspor deplasmanından da istediğini alamayan bordo-mavililer kayıplara karıştı. Ligin ikinci bölümünde 31 puan toplayarak en fazla puan toplayan takımlar arasında ilk sıralarda yer alan Trabzonspor, son 5 haftada kaybettiği 10 puan ile büyük bir düşüş yaşadı. Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda eline geçen fırsatları iyi değerlendiremedi. Ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla üst basamakları zorlayan Karadeniz ekibi, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle düşüşe geçti. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın puan kaybettiği haftalarda eline geçen fırsatları iyi değerlendiremeyen bordo-mavililer, 5. sıradaki yerini 9. haftadır koruyor.

Beşiktaş mağlubiyeti sarstı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş’a 4-3 mağlup olmasının ardından sarsıldı. Ligin ikinci yarısında söz konusu maça kadar olan bölümde oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle önemli bir çıkışa imza atan bordo-mavililer, yenilgi yüzü ise görmedi. Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçıyla birlikte oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek önemli puan kayıpları yaşadı ve üst basamaklara tırmanışta önemli bir yara aldı. Söz konusu dönem içinde 16 gol atan Trabzonspor, kalesinde ise 3 gol görmüştü. Bordo-mavililer, 5 maçlık bölümde attığı 9 gole karşılık kalesinde 7 gol gördü.

Mayıs ayı yaramadı

Mayıs ayı güzel başlangıçlar yapmak için Trabzonspor’a yaramadı. Karadeniz takımı, Mayıs ayında oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kayserispor’a sahasında 3-2 mağlup olan Trabzonspor, Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.