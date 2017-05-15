UEFA, Fenerbahçe’ye para ödeyecek!

UEFA ile görüşme yapan Fenerbahçe'de asbaşkan Şekip Mosturoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Mosturoğlu, "UEFA bize 2.1 milyon Euro para ödeyecek" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, UEFA ile yapılan görüşmenin detayları hakkında konuştu. UEFA yönetim kurulu üyesi Servet Yardımcı aracılığı ile yapılan görüşmenin bir nezaket ziyareti olduğu belirtilse de sarı lacivertlilerin UEFA’daki men olayları ve UEFA ile yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.

Toplantı sonunda açıklama yapan asbaşkan Şekip Mosturoğlu, “Yaklaşık bir ay evvel randevusu alınmış, planlanmış bir toplantıydı. Ajandamızda hem kulübümüzü hem de bir bölümü Türk futbolunu ilgilendiren bir takım konular vardı. Bu konuda direkt UEFA Başkanı ve Genel Sekreteri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Kendi düşüncelerimizi aktardık. Çok olumlu, muazzam denilecek bir toplantı oldu. UEFA'nın yeni yönetiminin kulüp bazlı anlayışı olduğunu anladık. Daha evvel böyle doğrudan diyalogların kurulması çok tesadüf edilebilen bir durum değildi. Bu bizi son derece memnun etti.

Yıldırım beyin başkanlığında Futbol Federasyonu delegasyonu da vardı. Onlarda Türk futbolu ile ilgili bir takım beklentileri ve problemleri aktardılar. Bana göre çok çok iyi toplantı oldu. Ayrıca onlara seçilmelerinden dolayı hayırlı olsun dileklerimizi bildirdik.

Somut olarak şunu söyleyeyim. Kulübümüzün uzunca bir dönemdir, 5-6 yıldır blokajda bekleyen 2.1 milyon Euro parası vardı. UEFA Başkanı bunun hemen ödenmesinde konusunda talimat verdi. Bu çok olumlu bir gelişme ve gündemdeki maddelerden sadece bir tanesiydi. Finalsal fair play ve diğer konular vardı; onları da konuştuk. Toplantı çok muazzam oldu. İnşallah olumlu sonuçlarını hem kulübümüz hem de Türk futbolu adına önümüzdeki günlerde görürüz” ifadelerini kullandı.