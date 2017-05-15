Ümit Akbulut, Van der Wiel konusunda Sözcü’ye konuştu

Fenerbahçeli futbolcu Gregory Van der Wiel'in "Beni 4,5 milyon dolar dolandırdı" diyerek şikayetçi olduğu menajer Ümit Akbulut, Sözcü'ye konuştu.

Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel’in birlikte çalışmak için kendisiyle iletişim kurduğunu, tıpkı Galatasaraylı Lucas Podolski'nin markasına yönelik reklam benzeri bir çalışma talebinde bulunduğunu söyleyen Ümit Akbulut, “Podolski'nin bir markası var. Bu markayla ilgili bir reklam çalışması yapmış ve bu çerçevede dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather ile işbirliği yapmıştık. Van der Wiel de kendisi bize geldi ve bir sözleşme imzaladık. Sözleşmeye göre, İstanbul, Almanya ve Hollanda'da üç etkinlik yapacaktık. Tarihler belirlendi, fakat talihsiz bir olay oldu. Türkiye ile Hollanda arasında diplomatik kriz çıktı” dedi.

“BEN DE VAN DER WIEL'E DE DAVA AÇTIM”

Van der Wiel'in de Hollandalı olmasından dolayı, reklam çalışmasını ileri bir tarihe ertelemelerinin daha iyi olacağını düşündüklerini belirten Akbulut, “Bu süreçte, reklam çalışması yapmamızın, ona fayda getireceğine, zararı olacağını ilettim. Önce sıcak baktı. Ardından bu önerimi kabul etmedi. Söz konusu rakam doğru. 4 milyon 200 bin dolar ödeme yaptı. Bu para, boksör Maywaether'e gitti. O da zaten bir video çekti. Şimdi, gelip bana ‘sen beni dolandırdın, ben bu paraları borç almıştım' diyor. Oysa ki, Maywaether, bizim belirleyeceğimiz tarihte bu reklam çalışmasında yer alacaktı. Elimde sözleşmeler, hatta rakamlar çok yüksek olduğu için Facetime kayıtları bile var. Benim imajım zarar gördü. Kendisine yönelik hukuki süreç başlattım” açıklamasını yaptı.