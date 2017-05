“Ünlü futbolcu hosteslerle cinsel ilişki partisi yaptı”

Adını gizli tutan eski futbolcu, aynı zamanda bir yazar, Premier Lig yıldızlarının yaşadığı yasak ilişki, kumar ve uyuşturucu konusundaki aşırılıkları anlattığı yeni kitabını piyasaya sürdü.

The Secret Footballer: What Goes on Tour adlı yeni kitap İngiliz futbolunu sarstı. Kitap İngiltere’deki futbolcuların en kötü en utanç verici ve en komik hareketlerini anlatıyor. Las Vegas’ta şampanyalı ilişki partilerinden uçak hostesleriyle kokain çekmeye kadar varan olaylar silsilesini şaşkınlıkla okuyacağınız kitap futbol camiasını karıştıracak cinsten.

Adını gizleyen yazar Mirror Sport’a yaptığı açıklamada ‘Kitap birçok insanı şoke edecek’ diyor. Kitapta Marbella’dan Ibiza’ya Dubai’den Las Vegas’a uzanan bu olaylar silsilesinde futbolcuların sezon öncesi tatillerinde milyonlarını cinsel ilişki, içki ve uyuşturucuya nasıl yatırdıkları gözler önüne seriliyor.

Yazar kitabında, Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) filminde Leonardo DiCaprio’nun canlandırdığı Jordan Belfort karakterinin yaşamıyla futbolcuların yaşamı arasındaki benzerliğe dikkat çekiyor. Kitaptaki detaylara gelirsek limuzinlere, özel jetlere, Ibiza’daki gece kulüplerine gitmek için helikopterlere yüklü faturalar ödeyen futbolculardan bahsediyoruz.

Vegas’ta kokain çeken oyuncular aynı kadının dikkatini çekmek için Üç Dünya Kupası kazanmış bir Brezilyalı futbolcuyla şampanya savaşı yapıyor. Adı saklanan futbolcu ‘Futbolcuysan her gece farklı bir yataktasın’ diyor ve ekliyor ’20’li yaşlarındasın, milyonların var ve kadınlar seninle olmak için çıldırıyorlar.’

Kitap tanınmış bir havayolu şirketinin dört hava hostesinin telefon numaralarının bu futbolcuların cep telefonlarında kayıtlı olduğunu da ortaya çıkarıyor. Adı geçen futbolcular Premier Lig’deki diğer oyuncular tarafından tanınıyor ve saygı duyuluyorlar.Onlar kendi zanaatlarının Messi’si, Suarez’i, Neymar’ı Ronaldo’su. Uçak kalkar kalkmaz tek kişilik yataklarına uçak personelini davet eden ve cinsel ilişki oyunlarına başlayan isimler.

Kitap ayrıca Premier Lig’le alt lig oyuncuları arasında kurulan hiyerarşik düzene de dikkat çekiyor. Bu yazarın beşinci kitabı. Oyuncuların bu kitapları okumayı sevdiğini söyleyen yazar son kitabında adı geçen oyuncuların kim olduğuyla ilgili spekülasyonlarla ilgili olarak ise kimliklerin açıklanmaması gerektiğini söylüyor.

Futbolcuların bahsedilen kişilerin kimler olduğunu gayet iyi bildiğini kaydeden yazar 'Hiç kimsenin bu durumla ilgili sorunu yok bu yüzden açıklamazlar' diyor. Yazar bu kitapları çıkarma motivasyonunun tamamen para olduğunu söylüyor ve ekliyor: 'Ne zaman paraya ihtiyacım olsayazıyorum, çünkü kaybedecek bir şeyim yok.'

Futboldaki herkesin kendisinin tehlikeli olduğunu bildiğini söyleyen yazar ‘Cesetlerin nereye gömüldüğünü biliyorum çünkü onların bazılarını ben asmıştım’ diyecek kadar da cesur. Peki kitabın yazarı kim? Yazar kendisinin profesyonel futbol oynadığını belirtiyor. 15 yıl boyunca futbolculuk yapmış. 75 bin kişi önünde Manchester United’a karşı, 500 seyirci önünde Carlisle United’a karşı oynadığını söylüyor.gili spekülasyonlarla ilgili olarak ise kimliklerin açıklanmaması gerektiğini söylüyor.

Birkaç detay daha veriyor: Dünyanın en iyi oyuncularıyla ve onlara karşı oynadım. Steven Gerard, Wayne Rooney, Paul Scholes, Xabi Alonso, Fernando Torres, Ronaldo hatta Robbie Savage’e karşı oynadım. Futbolda sahadaki 90 dakikanın buz dağının görünen kısmı olduğunu ve suyun altında daha çok hikayeler bulunduğunu belirten yazar bu kitapla buz dağını birazcık daha erittiğinin altını çiziyor.

Guardian’da The Secret Footballer adıyla köşe yazılarını sürdüren bu gizli yazar ilk kitabı 2012’de yazmıştı. Kitaptan bir notla bitirelim: Biz Vegas’ın krallarıydık, gece kulüplerini kapattık, hostesleri kaçırdık.