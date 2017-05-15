Wesley Sneijder’in Türkçe isyanı!

Hollandalı yıldız Senijder'in Gaziantepspor maçındaki sert şutunda top, ceza sahası içinde Fatau’nun koluna çarptı, Hüseyin Göçek penaltıyı vermedi.Yardımcı hakemin yanına giden tecrübeli futbolcu Türkçe konuştu ve “Galatasaray olunca penaltı verilmiyor” ifadelerini kullandı.

Wesley Sneijder, dün deplasmanda oynanan G.Antepspor karşılaşmasının 49. dakikasında isyan etti. Sol kanattan gelişen atakta, Bruma'nın şutunda top kaleci Victor'dan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Sneijder'ın sert vuruşunda ise top önce ceza sahası içinde Mohammed Fatau'nun koluna çarptı daha sonra G.Antep savunması tarafından çizgiden çıkartıldı. Hollandalı yıldız, bu pozisyonun ardından penaltı bekledi. Galatasaraylı futbolcular, uzun süre hakem Hüseyin Göçek'e penaltı itirazında bulundu. Özellikle yardımcı hakemin yanına giden Sneijder, “G.Saray olunca penaltılar verilmiyor” diyerek isyan etti. Hollandalı yıldızın bunu Türkçe söylemesi ise dikkat çekti. G.Antep deplasmanında bir hayli istekli görünen tecrübeli futbolcu, performansıyla da büyük beğeni kazandı. Sneijder'ın ligde 25 maçta 4 gol ve 13 asisti bulunuyor.

Rıdvan Dilmen canlı yayında patladı: Haysiyetsiz herif Rıdvan Dilmen, NTV Spor'daki programında Gaziantepspor-Galatasaray maçını yorumlamadan önce, Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım hakkında ve haysiyetsizce konuşanlarla ilgili olarak çok sert ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

SİNİRLENDİ GOLÜNÜ ATTI

Penaltı pozisyonu sonrasında daha da fazla istekli görünen Wesley Sneijder, 80. dakikada muhteşem bir frikikle G.Saray'a galibiyeti getiren golü kaydetti. Ligdeki gol sayısını 4'e yükselten Hollandalı yıldız, bunların hepsini ceza sahası dışından attı.