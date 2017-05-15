Wesley Sneijder’in Türkçe isyanı!

Wesley Sneijder, dün deplasmanda oynanan G.Antepspor karşılaşmasının 49. dakikasında isyan etti. Sol kanattan gelişen atakta, Bruma'nın şutunda top kaleci Victor'dan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Sneijder'ın sert vuruşunda ise top önce ceza sahası içinde Mohammed Fatau'nun koluna çarptı daha sonra G.Antep savunması tarafından çizgiden çıkartıldı. Hollandalı yıldız, bu pozisyonun ardından penaltı bekledi. Galatasaraylı futbolcular, uzun süre hakem Hüseyin Göçek'e penaltı itirazında bulundu. Özellikle yardımcı hakemin yanına giden Sneijder, “G.Saray olunca penaltılar verilmiyor” diyerek isyan etti. Hollandalı yıldızın bunu Türkçe söylemesi ise dikkat çekti. G.Antep deplasmanında bir hayli istekli görünen tecrübeli futbolcu, performansıyla da büyük beğeni kazandı. Sneijder'ın ligde 25 maçta 4 gol ve 13 asisti bulunuyor.
SİNİRLENDİ GOLÜNÜ ATTI
Penaltı pozisyonu sonrasında daha da fazla istekli görünen Wesley Sneijder, 80. dakikada muhteşem bir frikikle G.Saray'a galibiyeti getiren golü kaydetti. Ligdeki gol sayısını 4'e yükselten Hollandalı yıldız, bunların hepsini ceza sahası dışından attı.