Wiel’in şikayeti sonrasında Ümit Akbulut gözaltında!

Hollandalı futbolcu Van der Wiel, savcılığa başvurarak menajer Ümit Akbulut tarafından 4.5 milyon lira dolandırıldığını öne sürdü. Menajerler Ümit Akbulut ile Sinan Siner gözaltına alındı
Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Van der Wiel, savcılığa başvurarak menajer Ümit Akbulut tarafından 4.5 milyon lira dolandırıldığını ve tehdit edildiğini öne sürüp şikayetçi oldu. Fenerbahçeli futbolcunun şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, menajerler Ümit Akbulut ile Sinan Siner’i gözaltına aldı.
Akbulut gün içerisinden Sözcü’ye yaptığı özel açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;
“Bu süreçte, reklam çalışması yapmamızın, ona fayda getireceğine, zararı olacağını ilettim. Önce sıcak baktı. Ardından bu önerimi kabul etmedi. Söz konusu rakam doğru. 4 milyon 200 bin dolar ödeme yaptı. Bu para, boksör Maywaether’e gitti. O da zaten bir video çekti. Şimdi, gelip bana ‘sen beni dolandırdın, ben bu paraları borç almıştım’ diyor. Oysa ki, Maywaether, bizim belirleyeceğimiz tarihte bu reklam çalışmasında yer alacaktı. Elimde sözleşmeler, hatta rakamlar çok yüksek olduğu için Facetime kayıtları bile var. Benim imajım zarar gördü. Kendisine yönelik hukuki süreç başlattım.”