Zaza Pachulia’nın Leonard’ı sakatlayan hareketi ortalığı karıştırdı

NBA Batı Konferansı Final Serisi ilk maçında Golden State Warriors, sahasında San Antonio Spurs'ü muhteşem bir geri dönüşe imza atarak mağlup etti. Ancak bu galibiyetten çok Zaza Pachulia ile Kawhi Leonard arasında yaşanan pozisyon konuşuldu.

NBA’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Batı Konferansı Final Serisi’nde karşı karşıya gelen Golden State Warriors ve San Antonio Spurs, muhteşem bir mücadeleye imza atarak basketbolseverleri ekran başına kilitledi. San Antonio Spurs’un muhteşem başladığı ve farkı 25 sayıya kadar çıkardığı karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atan Golden State Warriors, rakibini 113-111 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Ancak nefes kesen bu mücadeleden çok, Zaza Pachulia ile Kawhi Leonard arasında yaşananlar ön plana çıktı.

Her şey San Antonio Spurs’ün istediği gibi giderken, Kawhi Leonard, bir şut sonrasında Zaza Pachulia’nın ayağına basarak bileğini burktu. Maçın ikinci yarısında yaşanan bu olay sonrası acı içinde kıvranan Leonard, mücadeleye devam edemedi. 26 sayı, 8 ribaund, 3 asistle takımının en etkili ismiyken oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız basketbolcunun yokluğunda yakaladığı sayı avantajını eriten San Antonio Spurs, rakibine boyun eğerek seride geride düştü. Basketbolseverleri ikiye bölen bu pozisyonda Zaza Pachulia’nın bilerek bir adım fazla adım attığını ve Leonard’ın sakatlanmasına neden olduğunu savunanlar ile pozisyonun oyun içinde bir hareket olduğunu savunanlar sosyal medyada saatlerce tartıştı.

Batı Konferansı Yarı Final Serisi’nde de aynı bileğinden sakatlanan ve 6. maçta takımdaki yerini alamayan Leonard, Golden State Warriors maçında önce takım arkadaşı David Lee’nin ayağına basarak aynı bileğini zorladı. Üstüne Zaza Pachulia’nın hareketi de eklenince daha fazla dayanamayan Leonard’ın bileği, yıldız basketbolcunun maçın ikinci yarısında oynamasına izin vermedi. Karşılaşmanın ardından pozisyon ile ilgili fikri sorulan Leonard “İnanılmaz bir ağrı hissettim. Maçta aynı bileğimi iki kez burktum. Elimden geldiğince sahada kalmaya çalıştım ancak o üçüncü çeyreği kesinlikle oynayamazdım. Zaza’nın bilerek ayağımın altına atladığını düşünmüyorum. Hücum süresi bitiyordu ve Zaza’da şutumu engellemeye çalıştı. Ancak tam emin olmak için görüntüleri seyretmem gerek” dedi.

There’s no convincing me Zaza Pachulia wasn’t trying to injure Kawhi Leonard. Dirty play. pic.twitter.com/O2vn3SSfKd — Dan Molloy (@DanMolloyTV) May 14, 2017

Zaza Pachulia ise Leonard’ı bilerek sakatladığını kabul etmeyerek “Ben yapmam gerekeni yaptım ve şutuna el kaldırdım. Arkamı dönene kadar Leonard’ın yere düştüğünden bile haberim yoktu. Orada ne olduğunu görmedim” değerlendirmesinde bulundu.

İşte Twitter’da yapılan tartışmaların bazıları:

@fariserelKawhi Leonard’ın sakatlanması tamamen Zaza Pachulia’nın şerefsizliği başka açıklaması yok.Şut atan adamın altına girilmez!

@red_yellowwsenin suçun yok :) Leonard’ın başına bu sene aynı olay birkaç kez geldi şans işte :/

@BeerkAkyoolLeonard ı sakatlayıp çirkefliğe yatarak ;)

@berkcnbayraktr_Ulan şu Zaza Pachulia’nın bugüne kadar Golden State Warriors’a yaptığı en büyük katkı Kawhi Leonard’ı sakatlaması oldu :d

@canerelerZaza’nın yaptığını Spurs formasıyla Bruce Bowen çok yapardı. Yalnız Kawhi Leonard bileğini ilk burktuğunda niye dinlenmedi ki kenarda?