Zaza Pachulia’nın Leonard’ı sakatlayan hareketi ortalığı karıştırdı

NBA’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Batı Konferansı Final Serisi’nde karşı karşıya gelen Golden State Warriors ve San Antonio Spurs, muhteşem bir mücadeleye imza atarak basketbolseverleri ekran başına kilitledi. San Antonio Spurs’un muhteşem başladığı ve farkı 25 sayıya kadar çıkardığı karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atan Golden State Warriors, rakibini 113-111 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Ancak nefes kesen bu mücadeleden çok, Zaza Pachulia ile Kawhi Leonard arasında yaşananlar ön plana çıktı.

Her şey San Antonio Spurs’ün istediği gibi giderken, Kawhi Leonard, bir şut sonrasında Zaza Pachulia’nın ayağına basarak bileğini burktu. Maçın ikinci yarısında yaşanan bu olay sonrası acı içinde kıvranan Leonard, mücadeleye devam edemedi. 26 sayı, 8 ribaund, 3 asistle takımının en etkili ismiyken oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız basketbolcunun yokluğunda yakaladığı sayı avantajını eriten San Antonio Spurs, rakibine boyun eğerek seride geride düştü. Basketbolseverleri ikiye bölen bu pozisyonda Zaza Pachulia’nın bilerek bir adım fazla adım attığını ve Leonard’ın sakatlanmasına neden olduğunu savunanlar ile pozisyonun oyun içinde bir hareket olduğunu savunanlar sosyal medyada saatlerce tartıştı.

Asked about Zaza’s contest, Kawhi didn’t think it was dirty #Spurs #Warriors pic.twitter.com/v1WM70zNUG

— Jabari Young (@JabariJYoung) May 14, 2017