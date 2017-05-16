Alman medyası Erol Ceylan’ı konuşuyor

Bu hafta sonu Almanya’da son yıllardaki en büyük boks galasını düzenleyecek olan Erol Ceylan, Alman medyası tarafından büyüteç altına alındı.

Hafta sonu son yıllarda Almanya'daki en büyük boks galasını düzenleyecek olan Erol Ceylan, Alman medyası tarafından markaj altına anıldı. ‘Çılgın Türk. Deha mı, çılgın mı?' şeklinde başlıklar atan gazeteler, Erol Ceylan'ın yaklaşık bir buçuk milyon harcayarak düzenlediği boks galasının sonuçlarını merakla beklemeye başladı. 45 yaşındaki başarılı promotör ve iş adamı Erol Ceylan, şimdiye kadarki en büyük sahnesine ilk adımını atacak. Ceylan, kiraladığı salonun en son Klitcshko ile Paluev arasında 2014 yılında gerçekleştirilen dünya şampiyonluk maçı için tutulduğunu belirterek, “Şimdi insanların sordukları şu; ‘Acaba Ceylan, bu salonu doldurabilecek mi?’ Tanınmamış bir Alman boksör ile dünya şampiyonu olmuş bir Nijeryalı boksör bu salonu doldurabilecek midir?” diye konuştu.