Altın jenerasyonumuz finali kaçırdı!

Avrupa U17 Şampiyonası'nda ay-yıldızlı takımımız, İngiltere'ye 2-1 yenilerek yarı finalde elendi. Macaristan galibiyetiyle son 4 takım arasına kalma başarısını gösteren Türkiye U-17, Hindistan'da düzenlenecek olan Dünya Kupası vizesini almıştı.

Avrupa U17 Şampiyonası’nda Türkiye U17 takımımız, İngiltere ile yarı final maçına çıktı. Hırvatistan’ta düzenlenen şampiyonada güzel futboluyla göz dolduran genç futbolcularımız, İngiltere’ye 2-1 mağlup olarak yarı finalde elendi.

11. dakikada Hudson-Odoi ve 37. dakikada Jadon Sancho’nun golleriyle İngiltere galibiyet uzandı. Ay-yıldızlılarımızın tek golünü ise maç boyu çok iyi performans gösteren Kerem Atakan Kesgin 40. dakikada kaydetti.

Altın jenerasyon olarak gösteren 2000 doğumlu kadromuz, şampiyonada son 4 takım arasına kaldığı için Hindistan’da oynanacak Dünya Kupası vizesini de almıştı.

Türkiye U17 takımı, Avrupa U17 Şampiyonası’nın ilk maçında İspanya’ya 3-2 mağlup olduktan sonra Hırvatistan’ı 4-1 ve İtalya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Ay-yıldızlılar çeyrek finalde de Macaristan’ı 1-0 yenerek yarı finale kaldı.

Öte yandan Milli oyuncumuz Hasan Adıgüzel çarpışan İngiliz oyuncu Tashan Oakley-Boothe bir süre yerde hareketsiz bir şekilde yattı.Maç yaklaşık 15 dakika durdu. İngiliz oyuncuya müdahele yapıldıktan sonra oyun tekrar başladı.

STADYUM: Zapresic

HAKEMLER: Fabio Verissimo, Manuel Fernandes (Portekiz), Jevgenjis Morozovs (Letonya), Nicolas Laforge (Belçika)

TÜRKİYE: Berke Özer, Ramazan Emirhan Civelek (Dk.39 Berk Cetin), Abdussamed Karnuçu, Ozan Muhammed Kabak, Sefa Akgün, Recep Gül (Dk. 62 Enes İslam İlkin), Kerem Atakan Kesgin, Malik Karaahmet, Atalay Babacan (Dk.41 Umut Güneş), Yunus Akgün, Hasan Ali Adıgüzel

İNGİLTERE: Bursik, Eyoma, Gibson, McEachran, Guehi, Panzo, Foden (Dk. 76 Smith-Rowe), Oakley-Boothe (Dk. 26, Denny), Brewster, Hudson-Odoi (Dk. 70 Loader), Sancho

Sarı Kartlar: Dk. 55 Umut Güneş, Dk. 75 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 80+3 Sefa Akgün (Türkiye)

GOLLER: Dk. 11 Hudson-Odoi, Dk. 37 Sancho (İngiltere) – Dk. 40 Atakan Kesgin (Türkiye)