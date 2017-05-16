Amed taraftarları sahaya girince olaylar çıktı!

Amed Sportif taraftarları 1-1 biten ve final şansını kaybettikleri BB Erzurumspor maçı sonrasında sahaya girdi! Polis olayları yatıştırmak için müdahale ederken yararlananlar oldu.

1-1 biten Amed Sportif-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası olaylar çıktı. Sahaya inen öfkeli Amed Sportif taraftarlarına polis, gazlı ve coplu müdahalede bulunurken, çıkan olaylarda yaralananların olduğu öğrenildi.

Final şansını kaybedince öfkelenen Amed Sportif taraftarları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya indi. Sahada görevli çevik kuvvet polisi önce copla daha sonra da biber gazıyla sahaya inenlere müdahalede bulundu. Olayları yatıştırmak için sahaya inen Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, gazlı müdahalede bulunan polise kızarak, gaz kullanmaması konusunda uyarıda bulundu. Aslan, gazlı müdahalede bulanacak polis hakkında da inceleme başlatacağı uyarısında bulundu.

Maç sırasında da protokol tribününde olaylar çıktı. Her iki kulübün yöneticileri arasında sözlü başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Maçın sona ermesinin ardından Erzurumspor kulüp yöneticileri polis eşliğinde futbolcuların olduğu soyunma odasına götürüldü.

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı saha dışında da sıçrayan olaylarda polis, öfkeli taraftarları uzaklaştırmak için biber gazı kullandığı görüldü.

Maçı protokol tribününde izleyen Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, her iki kulübün yöneticileriyle görüşerek, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.