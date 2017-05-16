Bertomeu: Dörtlü Final eşsiz bir atmosferde geçecek

Euroleague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Euroleague Dörtlü Finali'nin eşsiz bir atmosferde geçeceğini söyledi.

İspanyol yönetici, İstanbul’da imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul’da eşsiz bir atmosfer olduğunu vurgulayan Bertomeu, “2012'de buraya bir haftalığına geldiğimizde çok güzel hatıralar elde ettik. Sinan Erdem Arena'yı görmeye sabırsızlanıyoruz. Çünkü Fenerbahçe evinde oynayacak ve birçok Türk taraftar da burada olacak. Ancak beklentimiz taraftarların gelmesini sağlamak, bu bizim önceliğimiz sorumluluğumuz. Taraftarlarımız, yayıncılarımız ve partnerlerimiz bizim önceliğimiz. En önemli beklentimiz taraftarlarımıza birinci sınıf bir müsabaka izletmek” dedi.

“Kulüpler istedikleri turnuvayı seçmekte özgür”

Bertomeu, geçtiğimiz yıl Türk takımlarının ULEB Eurocup’a katılmamasıyla ilgili bir soru üzerine, “Türkiye’deki kulüpler gelecekte Euroleague’de oynama vizyonu ve hırsına sahip. ULEB Eurocup’ın THY Euroleague için bir yol olduğunu biliyorlar. Federasyonların ya da FIBA’nın tehdidi olmaksızın kulüpler mücadele etmek istedikleri turnuvayı seçmekte özgür” cevabını verdi.

“Wild card verebiliriz”

A lisansına sahip olmayan herhangi bir Türk takımının Euroleague için “wild-card” alıp alamayacağı sorusuna Bertomeu, “Sezon sonunu bekleyip ne olacağını göreceğiz. “Wild card” verebiliriz, nasıl ve nerede vereceğimizi tartışacağız” şeklinde cevap verdi.