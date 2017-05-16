Beşiktaş ara vermedi

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışma ağırlıklı geçti. Dünkü Bursaspor maçında oynayan futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncuları ise sahada takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, top kontrolü, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması ile devam eden idman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmaları ile sona erdi.