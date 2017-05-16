Beşiktaş taraftarından büyük tepki!

AMKSPOR – Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin bilet fiyatlarını açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan kulübe tepki gösterdi.
Şampiyonluğa giden yolda 3 maçı kalan ve bunların ikisini iç sahada oynacak Beşiktaş’ın Kasımpaşa maçının en ucuz bileti 130 TL!
8. kategoriyi 130 TL’den satışa sunan siyah-beyazlı kulüp, 1. kategorinin fiyatını ise 375 TL olarak belirledi.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Beşiktaş taraftarı kulübün açıklamasından sonra tepkilerini sosyal medyadan gösterdi. Atılan tweet’in altında isyanlarını dile getirdi.
BİLET FİYATLARI
Kategori 1 : 375TL
Kategori 2 : 350TL
Kategori 3 : 325TL
Kategori 4 : 300TL
Kategori 5 : 260TL
Kategori 6 : 220TL
Kategori 7 : 140TL
Kategori 8 : 130TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B – D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
Öte yandan açıklamada Vodafone Arena’da bloke olan tribünler de açıklandı;
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