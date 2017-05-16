Bursa’dan zor çıktı

Beşiktaş şampiyonluk yolunda, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında almış olduğu skorlarla sadece avantajını kaybetti. Kalan son 4 haftada puan kaybı yaşamazsa şampiyonluğu garanti. Avrupa kupasından elendikten sonra senkronizasyonunu kaybeden takım, tam kendini bu galibiyetle buldu derken, uzatmada uçan topla 2 puan daha kaybetti.

Sezon başında geniş ve alternatifli olarak görülen kadro gittikçe daraldı. Şenol hocanın oyuncuları eşleştirdiği mevkilerde rotasyona gitmemesi çiftlerin bozulduğu zamanlarda sıkıntı olarak geri döndü. Stoper ve ön libero da hep aynı ikili ile oynama isteği uzun maratonun sonunda aksamalara neden oldu. Takıma ara transferlerden sadece Babel katkı yaparken diğerleri yeterince şans bulamadı. Üstüne Beşiktaş en iyi yedeklerini (Olcay-Kerim) kaybetti.

Son düzlüğün ilk maçına, cezalı Talisca'nın yerine Oğuzhan'ı çeken hoca Oğuzhan'ın yerine de Tolgay'ı sahaya sürdü. Son üç haftada kalesinde 16 gol görmüş Bursaspor, fazlaca bilenmiş olarak maça başladı. Pas oyunu yaparak rakibi baskı altına alan Beşiktaş'ın hızını sertlikle durdurma yoluna gitti. Bülent Yıldırım'da bu anlardaki sertlikleri engellemeyince maç paldır küldür hale geldi. İlk yarının sonlarındaki baskıyı da sahaya yabancı madde atan taraftar durdurdu.

İkinci yarıda aynı senaryo sahadaydı. Kartal zorlama baskı ile gol arama çabasında Bursa gol yememiş olmanın direnci ile oyuna tutunmuştu. Artık hocanın oyuna el atma zamanı gelmişti. Atiba Cenk değişikliği yapıldı. Bu arada Bursaspor'un ani bir kontrasında Fabri, gole izin vermedi. İki santraforun alışverişinde noktayı CENK ve ABOUBAKAR golle koydu.