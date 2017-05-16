Bursaspor’da 17 milyon TL’lik kayıp

Bursaspor, ligin 31. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 2-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, ligde çıktığı son 16 maçta 12 mağlubiyet alarak TFF'nin performans primlerinden yaklaşık 17 milyon TL'lik kayıp yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor, dün sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Cenk Tosun ve Aboubakar'ın golleriyle sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrılan Timsah, ligdeki kötü gidişatını sürdürdü. Son 16 maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebilen yeşil-beyazlı takım, bu periyotta TFF'nin verdiği performans primlerinden de büyük kayıp yaşadı. Mali anlamda zor günler geçiren Bursaspor, çıktığı son 16 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 17 milyon TL'ye yakın kayıp yaşadı.

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Son 4 maçta 1 gol

Yeşil-beyazlılar, çıktığı son 4 maçta rakip fileleri yalnızca 1 kez havalandırabilirken, kalesinde ise 18 gol gördü. Kulüp tarihinde bu anlamda bir ilki yaşayan Timsah, haftayı da düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada tamamladı. Düşme hattında 16. sırada yer alan Çaykur Rizespor ile arasında 8 puan bulunan Bursaspor, kalan 3 maçında Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor ile karşılaşacak.