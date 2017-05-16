Bursaspor’dan ‘loca’ açıklaması

Bursaspor taraftarının öfkesine sebep olan loca krizi hakkında yönetimden açıklama geldi.

Bursaspor – Beşiktaş maçında locada çıkan arbede sonrasında yeşil-beyazlı kulüp açıklamada bulundu. Locada Beşiktaş taraftarlarına bilet satıldığı iddiası üzerine Bursaspor taraftarı öfkelendi. Kulüpten konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“BİLET SATIŞI OLMAMIŞTIR”

Bu akşam oynadığımız karşılaşmada, stadımızda rakip takım yönetiminin misafirlerine verilen loca, İl Spor Güvenlik Kurulu`nda ve maç günü eşgüdüm toplantısında alınmış olan karar gereği açılmıştır. Herhangi bir bilet satışı olmadığı gibi, ligin ilk yarısında İstanbul`da oynanan karşılaşmada aynı karar, güvenlik açısından zaruriyet olarak görüldüğü için kulübümüze uygulanmış ve mütekabiliyet esasına uygun olarak gerçekleşmiştir.