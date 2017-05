Cengiz Ünder’in gönlündeki takım belli oldu

Şampiyonluk yolunda Beşiktaş ile kıyasıya bir mücadeleye giren Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Cengiz Ünder'i halı sahada keşfeden hocası Ersoy Or, turuncu-lacivertli futbolcunun mahalle takımından başladığı kariyer basamaklarını anlattı. Cengiz Ünder'in sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Or, genç yıldızın Florya deneyimlerini de aktardı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde doğan 20 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir’de sergilediği performans ile dünya kulüplerinin de dikkatini çekti. Medipol Başakşehir’in, Gençlerbirliği ile oynadığı maçta İngiliz devi Manchester United yetkililerinin de izlediği Cengiz Ünder’i ilk keşfeden hocası Ersoy Or, Cengiz Ünder’in küçük yaşlarda dahi büyük yetenek sahibi olduğunu belirtti. Or, “1962 Adana doğumluyum. 10 senelik profesyonel futbol hayatım var. Göztepe, Afyon, Akhisar, Muş, Konya Akşehir’de oynadım. 30 sene evvel Sındırgı’ya yerleştim. 3 sene Bigadiçspor’da oynadım. Sındırgı Belediyespor’da bir dönem antrenörlük yaptım. Halı sahada maç izlerken birisi çekmeye başladı. Hemen, ‘bu çocuk kimin çocuğu’ diye sordum. Yağcı Hasan’ın oğlu dediler. Bende sıfırdan bir mahalle takımı kurmuştum. Çocukları Simav'a, Bigadiç'e, İstanbul'a, Kuşadası ve Ayvalık’a maç yapmaya götürürdüm. O dönemlerde yol paralarını babaları kendi cebinden veriyorlardı. Sındırgı’dan lisansı yoktu Cengiz’in, filiz lisanstı. Bu süreçte Cengiz’in babası Hasan Ünder, bana çocuğu bir takıma götürelim dedi. 2008 yılında noter aracılığı ile Hasan Ünder ile aramızda Cengiz’in transferleri ile 5 yıllık yetki anlaşması yaptık” diye konuştu.

İlk durak Galatasaray

Cengiz Ünder’in amatör günlerinden kesitler anlatan Ersoy Or, “Bende arkadaşım aracılığı ile babasıyla birlikte Cengiz Üder’i Galatasaray'a Florya'ya götürdüm. Cengiz'i idmana çıkarttılar ve hocaları beğendi. Hemen takıma kazandırmak istediler. Ama yaşı küçük olması nedeniyle ve yabancı bir şehir ile yabancı insanlara alışamadı ve geri döndü. Geri döndükten sonra Galatasaray, her gün babası ve beni aradı. ‘Ne yapın ne edin Cengiz’i bize getirin’ dediler. Babası döndükten sonrada ‘Hocam götürelim çocuğu bir takıma’ dedi. Bucaspor’da benim arkadaşım vardı. İzmir’de genç karmada birlikte oynadığımız arkadaşımdı o dönemde. Bucaspor'un genel kaptanlığını yapıyordu ve ona haber verip Bucaspor'a götürdük. Orada da bırakmadılar çocuğu, beğendiler ve Cengiz’i orada bıraktık. Bıraktıktan 1 hafta sonra bir baktık kaçmış geri gelmiş. 10 gün sonra yeniden Bucaspora götürdük. İzmir’de yaşayan teyzesi vardı. Orada yatsın kalksın dedik ve bir sene falan teyzesinde kaldı. Cengiz'i aldık götürdük, herkes sahiplendi. Hatta o dönemde Bucaspor, 50 forma ve 20 adet top verdi bize” dedi.

Cengiz Ünder’in küçük yaşlarda dahi kuvvetli ve hırslı bir futbolcu olduğunu söyleyen Or, Ünder’in futbolu sert oynamayı sevdiğini ifade etti. Ünlü futbolcunun sinirli bir yapısı olduğunu olduğunu kaydeden Ersoy Or, Cengiz’in gelecek yıllarda adından çok daha fazla söz ettireceğini açıkladı. ‘Cengiz o dönemde takım tutar mıydı’ şeklindeki soruyu da cevaplayan Or, “Cengiz Ünder çok iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray’da oynamasını isterdim. Ama şu anda oynadığı takım ligin en iyi takımı bana göre. Milli takımda da oynuyor. Allah yolunu açık etsin” diyerek sözlerini noktaladı.