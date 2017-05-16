Euroleague ve SEK’ten 3 yıllık anlaşma

Euroleague ile SEK süt ve süt ürünleri arasında 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. Divan Otel’de gerçekleşen imza töreninde Euroleague Başkanı ve CEO’su Jordi Bertomeu, TAT Gıda Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer ve TAT Gıda Pazarlama ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Refik Öner hazır bulundu.

Basın toplantısında açılış konuşmasını yapan TAT Gıda Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer, sporla ilgili bir toplantı yapılacağı için çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Buradaki enerjiyi görünce daha da heyecanlandım. Bu ortam ve enerji için teşekkür ederim. Çocukların gelişimi için süt çok önemli, basketbol da çok önemli. Burada 3 yıllık bir anlaşma yapıyoruz. Bu 3 yılı çok verimli geçirip devamında da bu desteği sürdürmek istiyoruz. Çocuklarımız teknolojinin gelişimiyle yalnızlaşıyor. Basketbol gibi bir takım oyunuyla çocuklar sosyalleşecek. Euroleague bir Avrupa markası ama bana göre dünya markası. SEK de Koç topluluğu ve Türkiye için çok önemli bir marka. Bu adımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonrasında da işbirliği için başarılı adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'de basketbol adına önemli işlere imza atılıyor”

Euroleague ailesinin yeni bir ortağının daha olduğunu söyleyen Euroleague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu, “Kendilerine hoş geldin demek bizi memnun eden bir durum. Bu mutlu anımıza tanıklık eden tüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Kesimer bu ortaklık için kararlılık gösterdi ve bu nedenle kendisine teşekkür ediyorum. Türkiye'de basketbol adına çok önemli işlere imza atılıyor. Bu sadece Türkiye için değil, tüm Avrupa ve tüm insanlık adına atılan adımlar. Bu ortaklıktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Onlar sayesinde Euroleague'i büyütmeye devam edeceğiz. 3 yıl boyunca yolumuza devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“5 bin saatten fazla yayın yapılan bir organizasyon”

Euroleague'in günden güne büyüyerek güçlendiğini sözlerine ekleyen Bertomeu, “Bir ortaklığımız olduğunda bir ilişkiyi birlikte inşaa etmek isteriz. Bunun ilk adımlarını da bugün atıyoruz. Ekibim 3 yıl boyunca ortaklığımız için elinden geleni yapacaktır. 8 ay süren, son derece heyecan verici müsabakalar oynanıyor. Dünyanın en iyi spor salonlarında düzenlenen, 200'ün üzerinde ülkede izlenen, televizlonda 5 bin saatten fazla yayın yapılan bir organizasyon oluyor. Şu anda birlikte çalışarak bu durumu başarılı kılmanın yollarını bulacağız. Sezonun en önemli olayı olan Final Four, İstanbul'da olacak. Önümüzdeki 3 Final Four'da SEK bizimle olacak. Bu gibi ortakların bizlere katılması çok önemli. Bu sayede etkinliğimizi daha da artıracağız” dedi.

“Ben ortada bir kriz göremiyorum”

İspanya'da bazı takımların ligden çekilip ağırlığını Euroleague'e vermek istemesiyle ilgili olarak sorulan bir soruyu yanıtlayan Bertomeu, “Muhtemelen farklı bir vizyonumuz var. Ben kriz görmüyorum. İspanya'da 4 takım var ve şu anda İspanya Ligi'ni terk ediyor olsalar gerek. Almanya'da Türkiye'de kriz yok. Bütün ligler büyümekte. Yerel ligler zaten bir çatışma olmadan varlığını sürdürüyor. Ne yazık ki bazı ülkelerin ligleri yeterince güçlü değil. Kulüpler tarafından alınan bazı kararlar lig programlarından bağımsızdır. Bugün de takvime bakıyoruz, yerel ligleri koruyoruz. Bizim programımızda bütün maçlar hafta içi oynandı. Lig maçlarıyla paralel gidiyor. İspanya'da bazı takımlar yeni sisteme uyma konusunda güçlükler yaşadılar. Biz yavaş yavaş Play-Offları başlatıyoruz ve güçlü takımlar başı çekiyor” diye konuştu.

“Anlaşmanın miktarını açıklamayacağım”

SEK olarak sporda destek olacakları alanın basketbol olduğunu söyleyen Arzu Aslan Kesimer, “Alan olarak basketbolu seçtik. Önümüzde şu anda başka proje yok. Euroleague'le ilgili çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Şu anda bu anlaşmaya yoğunlaşmış durumdayız. Anlaşmanın rakamıyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim” diye konuştu. Soruların yanıtlanmasının ardından taraflar, sponsorluk anlaşmasının imzalarını attı.