Fenerbahçeli Neustadter’e sürpriz davet!

Fenerbahçeli Roman Neustadter, Rusya Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, sarı-lacivertli oyuncuyu izlemeden davet ettiğini itiraf etti.

2018 FIFA Dünya Kupası’nın provası niteliğinde olacak Konfederasyon Kupası’nın ev sahibi ülkesi olan Rusya’nın 30 kişilik turnuva kadrosunda, sarı-lacivertli oyuncunun da ismi yer aldı. Neustadter bu sezon Fenerbahçe’de 18’i lig olmak üzere 32 karşılaşmada forma giydi. Deneyimli orta saha oyuncusu herhangi bir skor katkısında bulunamadı.

YILDIZLARLA BOY GÖSTERECEK

17 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Moskova, St Petersburg, Kazan ve Sochi olmak üzere 4 şehrin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda Almanya, Portekiz ve Kamerun gibi ülkeler ve yıldızları da boy gösterecek. Fenerbahçe’nin sezon başında Schalke’den kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalan 29 yaşındaki futbolcu da, dev turnuvada top koşturacak.

‘İZLEMEDİM AMA ÇAĞIRDIM’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, sarı-lacivertli oyuncuyu izlemeden davet ettiğini itiraf etti, “Milli takımdaki maçlardan sonra Fenerbahçe’de 4 maç oynadı. Türkiye’ye gidip de maçlarını izlemedim. Kendisiyle iletişim de kuramadım. Uzaktan takip etme şansımız oldu. Ancak Belçika karşısında özellikle ikinci yarıda oynadığı iyi futbolu düşünün” dedi.

RUSLAR KARARA ŞAŞIRDI

Cherchesov’un Roman Neustadter’i kadroya çağırması Rus basınında şaşkınlıkla karşılandı. Rubin Kazan eski teknik direktörü Rinat Bilyaletdinov kendisine yöneltilen “Neustadter çok iyi maçlar oynamamasına karşın, milli takımda olmaya devam ediyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Bunu bir iyi niyet gösterisi olarak görmemek gerek. Daha çok kararlılık ile ilgili. Hoca oyuncuya güveniyor” yanıtını verdi.