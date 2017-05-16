Fenerbahçe’nin eski yıldızından Van Persie’ye çağrı

Feyenoord’un şampiyon olmasının ardından Hollandalı yıldız Robin van Persie, tebrik etmek için aradığı Kuyt’tan şu daveti aldı: “Kulüp, ‘Van Persie’ye her zaman kapımız açık’ dedi. Buraya geri dön.”

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Dirk Kuyt ile Van Persie arasında ilginç bir diyalog yaşandı. RVP, Feyenoord'un şampiyonluğundan dolayı Kuyt'ı arayarak kutladı. Kuyt ise Hollandalı yıldıza, “Feyenoord, ‘Van Persie'ye her zaman kapımız açık' dedi. Buraya geri dön” ifadelerini kullandı. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen ve Çin ile Katar'dan gelen teklifleri reddeden RVP de Feyenoord'a dönmeye sıcak bakıyor. Van Persie ile yollarını ayırarak yıllık 6 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulmayı planlayan F.Bahçe ise Hollandalı yıldızdan az da olsa para kazanmak istiyor.

Jesus Navas heyecanı Fenerbahçe, Manchester City'yle sezon sonunda kontratı bitecek İspanyol yıldız Navas ile anlaşma noktasına geldi. Fener, tecrübeli sağ kanat oyuncusuyla el sıkışırsa Lens için Sunderland'le sürdürdüğü görüşmeleri donduracak. İlgili Haberi Oku

Ancak RVP'nin, Çin ve Arap kulüplerinden gelen teklifleri kabul etmemesi, Fener'in elini kolunu bağlıyor. Yönetimin tek seçeneği ise ABD'den gelebilecek bir teklif. Hollandalı golcünün menajerinin, ABD'de bazı takımlarla temas halinde olduğu ifade edildi.