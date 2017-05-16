Fransa’nın en iyisi ‘Cavani’

Paris Saint Germain forması giyen Uruguaylı yıldız Edinson Cavani, Fransa Ligue 1'de en iyi oyuncu seçildi.

Profesyonel Futbol Oyuncuları Birliği tarafından organize edilen ödül töreni gerçekleşti. Bu yıl PSG forması altında oynadığı 35 lig maçında 35 gole ulaşan Cavani, Ligue 1’de en iyi oyuncu seçildi. Ligue 1’in en iyi genç oyuncusu ödülü ise Monaco’nun 18 yaşındaki Fransız yıldızı Kylian Mbappe’ye gitti. Mbappe, takımı adına ligde 14 gol kaydederken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 gole imza attı.

Gecede Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ligin en iyi teknik direktörü ödülüne layık görülürken, en iyi kaleci ödülünü ise yine Monaco’dan Hırvat eldiven Danijel Subasic aldı.