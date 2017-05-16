Gençlerbirliği genç yetenekleri bekliyor

Altyapısından çıkardığı oyuncularla Türk futboluna damga vurmaya devam eden Gençlerbirliği, gelecek sezon öncesinde yapacağı futbolcu seçmelerinin tarihlerini belirledi.

Başkent’in köklü kulüplerinden Gençlerbirliği, gelecek sezon öncesi yapacağı futbolcu seçmelerinin tarihlerini belirledi. Buna göre, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005 doğumlu sporcuların katılacağı seçmeler 12 Haziran'da başlayacak ve 16 Haziran'da tamamlanacak.

Kulübün seçmeler için belirlediği tarihler şöyle:

“12 Haziran – 2000 doğumlu sporcular, 13 Haziran – 2001 doğumlu sporcular, 14 Haziran – 2002 doğumlu sporcular, 15 Haziran – 2003 doğumlu sporcular, 16 Haziran – 2004 ve 2005 doğumlu sporcular”

Sporculardan istenen belgeler ise, “Sağlık raporu, veli izin belgesi, kimlik fotokopisi. Sporcuların seçmelere kendi malzemeleri ve seçmelerin yapılacağı günlerde sabah 08.30'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde hazır bulunmaları gerekiyor.