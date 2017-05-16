Haydi Türkiye finale

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, bugün saat 18.45’te İngiltere ile Avrupa Şampiyonası’nda yarı final mücadelesine çıkacak.

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde bugün İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonaya ev sahipliği yapan Hırvatistan'ın Zapresic kentindeki Inter Zapresic Stadı'nda Türkiye saati ile 18.45'te başlayacak mücadeleyi Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek. 40'ar dakikalık iki devreden toplam 80 dakika oynanacak karşılaşma sonunda milli takımımız kazanması durumunda 19 Mayıs Cuma saat 21.00'de final maçına çıkacak.

Türkiye U17 1-0 Macaristan U17 / Maç özeti Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Çeyrek final maçında Macaristan'ı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. İlgili Haberi Oku

Milli Takımımız, Hırvatistan'da 2010'dan bu yana ilk kez şampiyonada yarı finale kalarak Hindistan'da 6-28 Ekim tarihleri arasındaki FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa'dan katılma hakkı elde eden beş takımdan biri olmuştu. Gençlerimizin amacı 2004-05'te kazandığımız Avrupa şampiyonluğunu bir kez daha müzemize götürmek. Şampiyonayı son olarak 14 Mayıs 2005'te Hollanda'yı finalde şu anda Bursaspor'lu Deniz Yılmaz ve BŞB Gaziantep'li Tevfik Köse'nin golleriyle 2-0 yenerek kazanmıştık.