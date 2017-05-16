Her yerde stres var

Melih SADIKOĞLU yazdı...

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, ecel terleri döküyor. 7 puanlık farka rağmen Başakşehir yenilgisi ve Fenerbahçe beraberliğiyle bir anda önde götürdüğü yarışa Başakşehir'i ortak eden Kartal, dün Bursaspor'a karşı zorlu bir deplasmana çıktı. Futbol güzelliklerinin dışında ev sahibi ekibin taraftarlarının protesto ve tepkili eylemlerini izledik. Hakem Bülent Yıldırım da izledi ve anonslar yaptırıldı.

Beşiktaş'ı bir hayli stres basmış. Hem Teknik Direktör Şenol Güneş hem de futbolcuların çoğunluğunda bu stres gözüküyordu. Ne oldu da bir anda form olarak düşüşe girdi Beşiktaş… Bunun en iyi cevabını Güneş sahadaki oyun yapısıyla vermesi gerekir. Ama Şenol hocada da düşüş var.

Gergin futbolun ardından maç 55. dakikadan sonra hızlandı. Bursa ve Beşiktaş'ın kazanmak adına pozisyonları vardı. Göbekten fazla atak yapamayan siyah-beyazlılarda Talisca'nın eksikliği göze çarptı. Qurasma'nın disiplinsiz hareketleri takımın oyun ritmini bozdu. Portekizli sarı kart gördü ama kırmızı da çıkabilirdi.

Cenk Tosun gol hasretine öyle bir maçta son verdi ki… Aboubakar da hem attı, hem attırdı. Şampiyonluğa sadece 3 maç kaldı.