Jesus Navas heyecanı

Fenerbahçe, Manchester City’yle sezon sonunda kontratı bitecek İspanyol yıldız Navas ile anlaşma noktasına geldi. Fener, tecrübeli sağ kanat oyuncusuyla el sıkışırsa Lens için Sunderland’le sürdürdüğü görüşmeleri donduracak.

Fenerbahçe, dev bir transfer hamlesi yaptı. Sarılacivertli yöneticiler, sezon sonunda İngiliz takımı Manchester City ile kontratı sona erecek olan Jesus Navas ile geçen günlerde bir görüşme gerçekleştirdi. Teknik Direktör Pep Guardiola ile sorun yaşayan İspanyol yıldızın da Fener'in teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Kanarya'da hedef, bu transferi kısa bir süre içerisinde bitirmek.

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Jesus Navas transferini bitirmesi halinde F.Bahçe, orta alanın sağı için belirlediği stratejisini değiştirecek. Sunderland ile ortak noktada buluşamayan F.Bahçe, İspanyol yıldız ile anlaşması halinde Lens transferinden vazgeçecek. Manchester City'de orta alanın sağında görev yapan 31 yaşındaki Navas, bu sezon İngiliz takımının formasıyla 35 maçta 5 asistlik performans sergiledi.