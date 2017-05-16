Kemal Özdeş: Hakem anlamsız kartlar çıkardı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, bu sene kupa hayallerinin sonlandığını söyledi.

Kasımpaşa yarı final ilk maçında sahasında 3-2 mağlup ettiği rakibi Atiker Konyaspor'a bu maçın rövanşında 2-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kupa hayaline veda ettiklerini söyledi.

Atiker Konyaspor'a finalde başarılar dileyen Özdeş, “Bu seneki kupa hayalimiz sonlanmış oldu. Yarı finalin ilk ayağında 3-2 dönüş yapmıştık. Çok net bir fırsattan yararlanamadık. Basit bir hata 2. golü yememize sebep oldu. Oldukça iyi bir savunma yaptılar geri dönüş yapar mıyız diye uğraştık ama pozisyon vermediler bize. Kupayı da sonuçta kim hak edecekse o kazansın diyorum. Hakem anlamsız kartlar çıkardı, bu da bizim işimize yaramadı, ev sahibi takıma yaradı. Kupa hayalimiz bugün yarı finalde sonlandı. Ligde geri kalan maçlarımızı için uğraşacağız. Biz yine bir şeyler üretmeye kalite üretmeye devam edeceğiz” dedi.