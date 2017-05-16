MHP İl Başkanı’ndan taraftara çağrı

MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Samsunspor'un bu hafta sonu evinde yapacağı Bandırmaspor maçında tüm Samsun halkının statta olması ve takımına sahip çıkması çağrısında bulundu.

Samsunspor’un hafta sonu Bandırmaspor ile oynayacağı maçın bir kader maçı olduğunu ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Samsun halkının stadı doldurması ve takıma sahip çıkması gerektiğini söyledi. Samsunspor’un bir Samsun markası olduğuna dikkat çeken Tekin, “İlimizin en önemli markası Samsunspor’dur. Maalesef şehri ve takımı yönetenlerin sahip çıkamaması ve hataları sonucu bugün takımımızın ligde kalması için son maçın ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz. Gönül isterdi ki bu hafta Süper Lig’e çıkmanın heyecanını yaşasaydık. Maalesef bugün ligde nasıl kalacağımızın hesaplarını yapıyor ve içerisinde bulunduğumuz durumu üzülerek görüyoruz. Gün birlik olma günüdür. Gün markamıza sahip çıkma günüdür. Tüm Samsun halkını Cumartesi günü yapılacak olan Samsunspor – Bandırmaspor maçına gelmeye ve takıma sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.