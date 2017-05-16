Osmanlıspor, Galatasaray taktiğini çalıştı!

Ligde 3 maçtır kazanamayan Osmanlıspor, Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin taktik çalışmasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 19 Mayıs Cuma günü deplasmanda Galatasaray’la karşılaşacak olan Osmanlıspor, bu maçın taktiklerini çalıştı.

Batıkent Tesisleri’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. 8’e 3 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda daha sonra yarı sahada taktik çalışmasına geçildi. Günün tek çalışması 3 kaleden kurulu yarı sahada oynanan taktik ağırlıklı maçla son buldu. Antrenmana tedavisi devam eden Aykut Demir katılmazken, Tugay Kacar ise performans uzmanı Thomas Klimmeck nezaretinde özel çalışma yaptı. Osmanlıspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını devam ettirecek.